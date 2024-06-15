觀光署攜手旅遊業者 搶攻韓國夏季客群來台

交通部觀光署指出，2024年第1季韓國來台人次突破30萬人次，高居來台國際旅客前三名，觀光署攜手65位台灣旅遊業者，在首爾打造美味的「台灣夏季冰菓室」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。

觀光署表示，本次推廣活動由交通部觀光署副署長周廷彰帶領基隆市政府、宜蘭縣政府、南投縣政府、高雄市政府、阿里山國家風景區等單位，以及旅行社、航空公司、飯店、觀光相關業者於6月14日在首爾舉辦觀光推廣會，並於會中展示全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」，展現波浪感的線條設計，緊扣觀光署「親山、親海、樂環島」行銷主軸，帶出台灣山巒起伏、海洋魅力的流線氣勢，傳遞給熱愛海外旅遊的韓國旅客，台灣四季，都是觀光季，快來台灣感受獨具特色的台灣魅力，及源源不絕的驚喜感受。

觀光署將接續於6月15日至16日在首爾年輕人聚集的弘大商圈舉辦Roadshow，以「台灣夏季冰菓室」為主題，打造復古風氛圍，韓國民眾可體驗花磚胸章彩繪、虎爺面具彩繪、客家擂茶體驗等活動，更可品嚐台灣芒果及鳳梨冰淇淋、芒果啤酒及珍珠奶茶等美食，感受台灣夏日的好味道。

此外，台韓交流近期熱度上升，由觀光署推出的「遊台灣金福氣」自由行抽獎活動，韓國民眾參與非常踴躍，在參加活動的各國旅客中，本年至今韓國旅客參加抽獎登錄名列第1，觀光署趁勝追擊於韓國暑期旺季前引客，吸引旅遊業者和自由行族群，用夏季美食及豐富活動帶動台灣魅力席捲當地，吸引夏季來台旅遊。