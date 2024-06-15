護理人力吃緊 急重症醫PO「燃燒殆盡的一夜」嘆：制度不檢討將走向崩壞

一個晚上，亞東急診在最有限的人力下，用掉全院最後兩台葉克膜、最後兩張加護病房病床，救了2名年僅40多歲的到院前死亡（OHCA）患者，同時還處理3台緊急心導管手術的病患。

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩今於臉書PO出，他下班前被「燃燒殆盡」的急診現況，當晚急診小夜排不出足夠的護理人力，緊急調度支援因應，最後團隊協力打出世界級水準的急診品質，但他感嘆，如果未來持續以極度緊繃的護理人力配置，「不知道還能撐多久？」

朱聖恩於臉書撰文指出，下班前，急診送來連續二位40多歲OHCA的患者，這二人都需要啟動「ECPR」，即需要使用葉克膜以及心肺復甦術，其中一人還需要緊急輸血，當天晚上急診團隊就用掉全院最後二台葉克膜機，也用掉最後二張加護病床。

除了這二名重症案例，急診還得同事處理一名急性心肌梗塞、一名大中風且腎功能差意識不清患者、一名急性呼吸窘迫、一名高血糖併發症、一名疑似心肌炎、三位裝呼吸器其中一人準備開刀以及二名簽署DNR主訴很喘的長輩。

朱聖恩提及，下班前努力一波的戰績是「零死亡」，急診人完美地完成使命，但完成使命的過程中，是靠著負責其他區域的護理人員等，陸續支援急診才辦到的。因為當天晚上，他們與其他醫療院所一樣，因為大量護理人力離職的關係，小夜排不出值班護理人員，重症急救區只能排出二人，如果不是各單位支援，不曉得會不會有這樣的成績。

他感嘆，急重症團隊做的都是真正在救人的事情，護理人員每個月領4萬到5萬的薪資，不僅要輪夜班，還得同時照顧3到4名重症患者，這樣的薪水在現在通膨升息的年代，根本無法在台北養活一個家。他認為，如果制度沒辦法自我檢討，一切將走向崩壞，而他指出的制度，不只有健保，還包含資方以及護理界本身。

他說，當天晚間急診團隊打下質和量都是世界級水準的醫療品質，但五年後，還會留在急重症現場的，恐怕不會超過3分之一，因為連他也可能會跑去做醫美。