快訊

私校文學院「一系招百人」榮景不再 文大中文系併組求生

罹癌後首公開露面！凱特跟家人抵達白金漢宮 神色狀態全入鏡

護理人力吃緊 急重症醫PO「燃燒殆盡的一夜」嘆：制度不檢討將走向崩壞

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩今於臉書PO文，指出急診護理人力告急，面對一晚多名急重症患者，靠著各科支援才打下「零死亡」的成績，但擔憂這樣的人力配置，要達到如此醫療品質，不知道還能撐多久。圖／擷取自朱聖恩臉書。
亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩今於臉書PO文，指出急診護理人力告急，面對一晚多名急重症患者，靠著各科支援才打下「零死亡」的成績，但擔憂這樣的人力配置，要達到如此醫療品質，不知道還能撐多久。圖／擷取自朱聖恩臉書。

一個晚上，亞東急診在最有限的人力下，用掉全院最後兩台葉克膜、最後兩張加護病房病床，救了2名年僅40多歲的到院前死亡（OHCA）患者，同時還處理3台緊急心導管手術的病患。

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩今於臉書PO出，他下班前被「燃燒殆盡」的急診現況，當晚急診小夜排不出足夠的護理人力，緊急調度支援因應，最後團隊協力打出世界級水準的急診品質，但他感嘆，如果未來持續以極度緊繃的護理人力配置，「不知道還能撐多久？」

朱聖恩於臉書撰文指出，下班前，急診送來連續二位40多歲OHCA的患者，這二人都需要啟動「ECPR」，即需要使用葉克膜以及心肺復甦術，其中一人還需要緊急輸血，當天晚上急診團隊就用掉全院最後二台葉克膜機，也用掉最後二張加護病床。

除了這二名重症案例，急診還得同事處理一名急性心肌梗塞、一名大中風且腎功能差意識不清患者、一名急性呼吸窘迫、一名高血糖併發症、一名疑似心肌炎、三位裝呼吸器其中一人準備開刀以及二名簽署DNR主訴很喘的長輩。

朱聖恩提及，下班前努力一波的戰績是「零死亡」，急診人完美地完成使命，但完成使命的過程中，是靠著負責其他區域的護理人員等，陸續支援急診才辦到的。因為當天晚上，他們與其他醫療院所一樣，因為大量護理人力離職的關係，小夜排不出值班護理人員，重症急救區只能排出二人，如果不是各單位支援，不曉得會不會有這樣的成績。

他感嘆，急重症團隊做的都是真正在救人的事情，護理人員每個月領4萬到5萬的薪資，不僅要輪夜班，還得同時照顧3到4名重症患者，這樣的薪水在現在通膨升息的年代，根本無法在台北養活一個家。他認為，如果制度沒辦法自我檢討，一切將走向崩壞，而他指出的制度，不只有健保，還包含資方以及護理界本身。

他說，當天晚間急診團隊打下質和量都是世界級水準的醫療品質，但五年後，還會留在急重症現場的，恐怕不會超過3分之一，因為連他也可能會跑去做醫美。

人力 患者 葉克膜 薪水 醫師

延伸閱讀

心臟衰竭患者多數不自知！醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

桃園婦急診室咆哮這3字還推人 惹護理師不高興GG了

酒精無法完全消滅腸病毒 南投近2周門急診近500人

男半夜急診與友大吵 引來員警竟飆罵「臭俗仔」GG了

相關新聞

熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」恐飆破36度

中央氣象署表示，未來一周持續高溫炎熱，明天清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山...

曝器捐受贈者喊「這句話」會被他唸 器捐中心董事長：應想如何帶來貢獻

6月19日即將迎來器官捐贈紀念日，器捐病主中心今舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。器捐...

不滿未開大會！長榮航勤工會連署開會 遞陳情書給張善政

長榮航勤企業工會今年5月召開會員大會，理事長卻自行宣布散會，讓會開不成，會員也不被尊重，認為工會被少數人把持，發起開會連...

心臟衰竭患者多數不自知！醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

全台氣溫升高，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。炎夏之際民眾常因口渴增加水...

護理人力拉緊報！ 急重診醫PO出「燃燒殆盡」的一夜

一個晚上，亞東急診在最有限的人力下，用掉全院最後兩台葉克膜、最後兩張加護病房病床，救了2名年僅40多歲的到院前死亡（OH...

胰臟移植獲得新朋友 糖尿病友咬下「生命中第一口巧克力」感動落淚

6月19日即將迎來器官捐贈紀念日，器捐病主中心今舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。