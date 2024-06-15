不滿未開大會！長榮航勤工會連署開會 遞陳情書給張善政

長榮航勤企業工會今年5月召開會員大會，理事長卻自行宣布散會，讓會開不成，會員也不被尊重，認為工會被少數人把持，發起開會連署，今向桃園市長張善政遞交陳情書。桃園市勞動局回應，工會至今未回覆市府可召開協商會議時間，僅知約為7月可開協商會議，將持續要求召開。

長勤工會原定5月27日召開會員大會，基層員工不滿由公司主管擔任的少數理監事，不顧輪班人員和外站同仁的權益，片面決定召開大會的時間地點。怎料長勤工會理事長林彥良無視現場超過70名會員要求簽到開會的訴求，逕自落跑後，導致會員大會流會。

今桃園市產業總工會法令宣導活動於楊梅埔心牧場舉行，桃園市長張善政也前往共襄盛舉，長勤工會會員也趁機將陳情書遞給張善政，張也順勢接下並說好，會幫忙。

會員鄧先生表示，工會現在被某些力量把持，5月開會理事長落跑，也沒給會員簽到，就自行宣布流會，對會員不尊重。工會長期不做事，想做事的會員又被鄙視，哪有工會理事長不與會員見面，完全未發揮工會保護傘作用。

鄧先生說，目前會員發起連署要求開會，目前已達到150人，將持續蒐集到下周一，要求工會7月可以跟會員們一同來開會，今天有機會能見到市長，也藉機再交上陳情書，希望獲得更多重視。

勞動局勞資關係科長董純惠表示，長榮航勤企業工會5月27日定期會員大會未成會，市府依會員請求召開與工會協商會議，以利會員大會進行，惟工會至今未回覆市府可召開協商會議時間，僅知約為7月可開協商會議，仍將持續要求召開。