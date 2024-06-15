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熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」飆破36度

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熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」恐飆破36度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周持續高溫炎熱，明天清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。本報資料照片
未來一周持續高溫炎熱，明天清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。本報資料照片

中央氣象署表示，未來一周持續高溫炎熱，明天清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區要留意局部短暫雷陣雨。下周三起太平洋高壓增強，天氣愈來愈穩定，各地多雲到晴，午後雨勢也更為零星，但要留意沉降增溫，北部可能有36度以上高溫。

氣象署預報員林定宜表示，未來一周天氣普遍高溫炎熱，明天為西南風影響尾聲，清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北山區可能有局部較大雨勢。

林定宜指出，下周一、周二轉為南風，各地多雲到晴，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下周三至周六太平洋高壓增強，天氣愈來愈穩定，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨，雨勢更為零星。

溫度方面，他表示，明天西南風減弱，焚風雖會持續影響東南部地區，但不會像今天這麼極端炎熱。未來一周溫度還是偏高，各地低溫都有26、27度以上，高溫都偶33至35度以上，尤其是下周三以後，太平洋高壓增強帶來沉降增溫，雲量較少，北部可能有36度以上高溫。

另外，他也說，下周二清晨前，金馬地區可能有局部低雲或霧，提醒民眾留意能見度。

氣象署 高溫

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