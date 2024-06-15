快訊

他曝在好市多10年工作血淚喊「千萬別來」 網見1好處反羨慕：贏很多公司

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」飆破36度

影／器官捐贈音樂會 受贈者獻花給捐贈者家屬場面感人

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
胰臟受贈者唐玉芸（左一）在會中向器官捐贈者家屬獻花，由爸爸是器官捐贈者的林宇恩（左二），媽媽鄭雅文（左三）等人代表接受，讓「捐」與「受」生命重新獲得啟發，場面感人。記者林俊良／攝影
胰臟受贈者唐玉芸（左一）在會中向器官捐贈者家屬獻花，由爸爸是器官捐贈者的林宇恩（左二），媽媽鄭雅文（左三）等人代表接受，讓「捐」與「受」生命重新獲得啟發，場面感人。記者林俊良／攝影

6月19日即將迎來2024器官捐贈紀念日，器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟受贈者唐玉芸分享，自己一度覺得生命不再也起色，移植之後吃下生命中第一口巧克力就已經感動到流淚，會中向器官捐贈者家屬獻花，場面感人。

「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。前副總統、中央研究院院士陳建仁、立法院立法委員林月琴、王正旭、監察院監察委員田秋菫、器官捐贈移植推廣中心董事長李明哲，器官受贈者及捐贈者家屬代表等人一同出席，進行祈福儀式將以天燈呈現，邀請眾人將承載「心聲」的天燈乘夢起飛，進而成就「新生」。

受贈者代表唐玉芸獻花給器官捐贈家屬代表由爸爸是器官捐贈者11歲的林宇恩，媽媽鄭雅文等人代表接受，一同感念所有捐贈者，讓「捐」與「受」生命重新獲得啟發。

現年32歲的唐玉芸從國中診斷罹患第一型糖尿病，每日都要自行注射胰島素，一度被同學誤以為施打毒品，遭到霸凌及排擠，後續更因糖尿病引發的腎衰竭併發症得定期洗腎維持生命，一度想放棄生命。去年8月，她胰臟移植手術改善生活，還擺脫每日打針的痛苦，還吃下生命中第一口巧克力，她說「咬下第一口就感動到流淚了」。

11歲的林宇恩爸爸則是器官捐贈者，生前是救生員也熱衷公益。林宇恩說「我的爸爸是一個很強壯的人，他的工作是廚師，我很想念爸爸做菜的味道。他是一位英雄，先搭了火箭去天國當天使了，我們以後也會搭火箭去找他。」

宇恩媽媽鄭雅文表示，先生3年前因為車禍腦死過世，在器捐之前對器捐概念瞭解並不多，但是了解先生熱衷公益仍完成器捐。後來在音樂會看到器捐宣導影片，與哭著淚說「對對當時就是這樣分秒必爭」，希望把先生的愛繼續延續在這世上。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

前副總統、中央研究院院士陳建仁出席「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」致詞。記者林俊良／攝影
前副總統、中央研究院院士陳建仁出席「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」致詞。記者林俊良／攝影
「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。前副總統、中央研究院院士陳建仁、立法院立法委員林月琴、王正旭、監察院監察委員田秋菫、器官捐贈移植推廣中心董事長李明哲，器官受贈者及捐贈者家屬代表等人一同出席，進行祈福儀式將以天燈呈現，邀請眾人將承載「心聲」的天燈乘夢起飛，進而成就「新生」。記者林俊良／攝影
「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。前副總統、中央研究院院士陳建仁、立法院立法委員林月琴、王正旭、監察院監察委員田秋菫、器官捐贈移植推廣中心董事長李明哲，器官受贈者及捐贈者家屬代表等人一同出席，進行祈福儀式將以天燈呈現，邀請眾人將承載「心聲」的天燈乘夢起飛，進而成就「新生」。記者林俊良／攝影
器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。場外捐贈者家屬和出席活民眾，觀看捐贈者故事立版。記者林俊良／攝影
器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。場外捐贈者家屬和出席活民眾，觀看捐贈者故事立版。記者林俊良／攝影
「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。前副總統、中央研究院院士陳建仁、立法院立法委員林月琴、王正旭、監察院監察委員田秋菫、器官捐贈移植推廣中心董事長李明哲，器官受贈者及捐贈者家屬代表等人一同出席，進行祈福儀式將以天燈呈現，邀請眾人將承載「心聲」的天燈乘夢起飛，進而成就「新生」。記者林俊良／攝影
「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。前副總統、中央研究院院士陳建仁、立法院立法委員林月琴、王正旭、監察院監察委員田秋菫、器官捐贈移植推廣中心董事長李明哲，器官受贈者及捐贈者家屬代表等人一同出席，進行祈福儀式將以天燈呈現，邀請眾人將承載「心聲」的天燈乘夢起飛，進而成就「新生」。記者林俊良／攝影
器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟受贈者唐玉芸（左）與器官捐贈家屬代表，爸爸是器官捐贈者 11歲的林宇恩（右），媽媽鄭雅文（中）一同舉起手板標語，呼籲支持器捐活動。記者林俊良／攝影
器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟受贈者唐玉芸（左）與器官捐贈家屬代表，爸爸是器官捐贈者 11歲的林宇恩（右），媽媽鄭雅文（中）一同舉起手板標語，呼籲支持器捐活動。記者林俊良／攝影
器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」，許多支持器官捐贈活動民眾出席。記者林俊良／攝影
器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」，許多支持器官捐贈活動民眾出席。記者林俊良／攝影

器官捐贈

延伸閱讀

胰臟移植獲得新朋友 糖尿病友咬下「生命中第一口巧克力」感動落淚

器捐中心李明哲：器捐受贈者不該只想著自己快樂活下去

離開行政院 陳建仁樂到中研院做研究、立委曝他最愛「這稱呼」

爸爸搭火箭當天使 11歲兒「他是很多人的生命英雄」

相關新聞

心臟衰竭患者多數不自知！醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

全台氣溫升高，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。炎夏之際民眾常因口渴增加水...

茶改東部分場40.1度再破紀錄 今前10高溫測站都在台東

受焚風影響，台東地區接連2天出現極端高溫，屢創下今年以來最高溫，今天下午1時36分太麻里先是出現40.0度極端高溫，下午...

太麻里飆40.0度極端高溫 慎防熱傷害 醫：3狀況需洗腎

根據中央氣象署的資料顯示，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。衛福部國健署指...

新冠口服抗病毒藥傳缺藥 疾管署回應了

外傳口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」大缺藥，衛福部疾管署表示，目前莫納皮拉韋和倍拉維等新冠口服抗病毒藥，庫存都還有幾個月，但因...

熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」恐飆破36度

中央氣象署表示，未來一周持續高溫炎熱，明天清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山...

心臟衰竭患者十年成長9倍 醫籲設「1專業人才」：出事就送醫非長久之道

一項健保大數據研究結果顯示，因心臟衰竭住院的患者，10年內成長了9倍。基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘指出，導致此現象的原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。