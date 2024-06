影／器官捐贈音樂會 受贈者獻花給捐贈者家屬場面感人

6月19日即將迎來2024器官捐贈紀念日,器捐病主中心今天舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟受贈者唐玉芸分享,自己一度覺得生命不再也起色,移植之後吃下生命中第一口巧克力就已經感動到流淚,會中向器官捐贈者家屬獻花,場面感人。

「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。前副總統、中央研究院院士陳建仁、立法院立法委員林月琴、王正旭、監察院監察委員田秋菫、器官捐贈移植推廣中心董事長李明哲,器官受贈者及捐贈者家屬代表等人一同出席,進行祈福儀式將以天燈呈現,邀請眾人將承載「心聲」的天燈乘夢起飛,進而成就「新生」。

受贈者代表唐玉芸獻花給器官捐贈家屬代表由爸爸是器官捐贈者11歲的林宇恩,媽媽鄭雅文等人代表接受,一同感念所有捐贈者,讓「捐」與「受」生命重新獲得啟發。

現年32歲的唐玉芸從國中診斷罹患第一型糖尿病,每日都要自行注射胰島素,一度被同學誤以為施打毒品,遭到霸凌及排擠,後續更因糖尿病引發的腎衰竭併發症得定期洗腎維持生命,一度想放棄生命。去年8月,她胰臟移植手術改善生活,還擺脫每日打針的痛苦,還吃下生命中第一口巧克力,她說「咬下第一口就感動到流淚了」。

11歲的林宇恩爸爸則是器官捐贈者,生前是救生員也熱衷公益。林宇恩說「我的爸爸是一個很強壯的人,他的工作是廚師,我很想念爸爸做菜的味道。他是一位英雄,先搭了火箭去天國當天使了,我們以後也會搭火箭去找他。」

宇恩媽媽鄭雅文表示,先生3年前因為車禍腦死過世,在器捐之前對器捐概念瞭解並不多,但是了解先生熱衷公益仍完成器捐。後來在音樂會看到器捐宣導影片,與哭著淚說「對對當時就是這樣分秒必爭」,希望把先生的愛繼續延續在這世上。

