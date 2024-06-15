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胰臟移植獲得新朋友 糖尿病友總算吃下第一口巧可力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
32歲的唐玉芸接受胰臟移植，因為器捐移植讓她翻轉生命，更幫自己的胰臟取名字，是為自己的朋友。圖／器官病主中心提供
32歲的唐玉芸接受胰臟移植，因為器捐移植讓她翻轉生命，更幫自己的胰臟取名字，是為自己的朋友。圖／器官病主中心提供

6月19日即將迎來器官捐贈紀念日，器捐病主中心今舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。胰臟受贈者唐玉芸分享，自己一度覺得生命不再也起色，移植之後吃下生命中第一口巧克力就已經感動到流淚，現在自己跟新器官已經成朋友，還幫她取了名字「糖葫蘆」。

「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」邀集器官捐贈者、受贈者等齊聚。監察委員田秋堇表示，自己擔任立法委員期間推動器官捐贈條例、病人自主權利立法，但是沒有這些人的付出，自己推動立法的努力也無法實現，雖然在「全屍」的概念下，器捐推動十分困難，相信國人連便意塑膠袋都願意回收，大家也會願意將器官捐贈，不要被被火化成灰燼。

立法委員林月琴也說，國人有死有全屍的觀念，讓器捐推動特別困難，感謝器捐病主中心從登錄到分配等讓受贈者有公平制度，也期待國人能捨棄舊有觀念，把生命延續。

現年32歲的唐玉芸從國中診斷罹患第一型糖尿病，每日都要自行注射胰島素，一度被同學誤以為施打毒品，遭到霸凌及排擠，後續更因糖尿病引發的腎衰竭併發症得定期洗腎維持生命，一度想放棄生命。去年8月，她胰臟移植手術改善生活，還擺脫每日打針的痛苦，還吃下生命中第一口巧克力，她說「咬下第一口就感動到流淚了」。

不僅如此，唐玉芸說，移植器官「胰臟」是她的朋友，因為自己姓「唐」，加上胰臟管理糖分，幫胰臟取了名字叫「糖葫蘆」有時候還會跟它聊天，目前適應良好。新器官不但讓她有新的健康身體，有讓她生命有所不同，她說，以前不這麼熱愛戶外活動，仿佛帶著捐贈者的生命一起走出室內。

11歲的林宇恩爸爸則是器官捐贈者，生前是救生員也熱衷公益。林宇恩說「我的爸爸是一個很強壯的人，他的工作是廚師，我很想念爸爸做菜的味道。他是一位英雄，先搭了火箭去天國當天使了，我們以後也會搭火箭去找他。」

宇恩媽媽鄭雅文表示，先生3年前因為車禍腦死過世，在器捐之前對器捐概念瞭解並不多，但是了解先生熱衷公益仍完成器捐。後來在音樂會看到器捐宣導影片，與哭著淚說「對對當時就是這樣分秒必爭」，希望把先生的愛繼續延續在這世上。

器官捐贈 音樂會

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