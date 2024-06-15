器捐中心李明哲：器捐受贈者不該只想著自己快樂活下去

6月19日即將迎來器官捐贈紀念日，器捐病主中心今舉辦「2024 NEW LIFE 心聲・新生器官捐贈紀念日音樂會」。器捐病主中心董事長李明哲指出，對於重獲新器官的病人如果說「自己重生要去遊山玩水」會被他唸，雖然要求他們不可以只想著自己快樂活下去很過分，但他們是別人生命的延續，應該想想如何帶來貢獻。

截至目前我國累計61.2萬人次預立器官捐贈意願，並有逾5000位大愛者完成了器官捐贈。今年大愛器官捐贈人數已經達到160位，捐贈的器官及組織總數量則達到522例。

對於器官捐贈推行，李明哲說，首要是善終意願表達。人都會有生老病死，每年仍然會有無數生命無法挽回，希望民眾了解人生中只有「使用權」、沒有「所有權」，當生命走到盡頭的時候有一點歷練協助社會，挽救其他在邊緣的生命。

再者，李明哲表示，因為缺乏足夠捐贈的器官，目前為數不少的「活體器捐」，應該增加「屍體捐贈」。活體捐贈需要修復身體、康復，對國家生產能量影響非常大，屍體捐贈提高，自然可以讓活體器捐的比例減少。

為讓器捐推動更順利，更已經預立器捐意願者最後順利完成捐秤，器捐病主中心去年推出「聲紋卡」，希望用捐贈者聲音放心完成捐贈程序。李明哲說，聲紋卡去年甫推出，不敢說有多大成效，但希望透過聲音的渲染，讓器捐可以順利進行，希望已經簽署的人可以回來增加聲紋卡；沒有聲音記錄者，也可以透過紙本方式，調閱器捐者當時簽署的文件，希望可以更加身歷其境。

另一方面，器捐病主中心也力推預立醫療決定，目前約7.9萬人簽署。李明哲表示，今年開始健保署補助預立醫療諮商（ACP），希望可讓更多民眾簽署。

另外，李明哲表示，如果聽到完成器捐的病人術後嚷嚷「想要好好把握重生生命，遊山玩水」，他反而會唸病人，希望他不要只想著自己快樂活下來，因為他們是別人生命燃燒的延續，雖然這個要求有點過分，但希望受贈者利用3個月好好享樂，接著就可以思考如何把這份愛延續，貢獻己力給社會。