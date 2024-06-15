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離開行政院 「陳老師」陳建仁樂到中研院做研究

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中研院士陳建仁表示，希望透過器捐讓愛不斷擴散，也肯定器捐家屬做出勇敢、慈悲的決定。圖／器捐病主中心提供
中研院士陳建仁表示，希望透過器捐讓愛不斷擴散，也肯定器捐家屬做出勇敢、慈悲的決定。圖／器捐病主中心提供

5月20日過後，新舊內閣交接，現職中研院士陳建仁卸下行政院長身分，投身研究領域。今日陳建仁出席人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心舉辦的器官捐贈音樂會，他表示，在生命要消逝前，透過器官捐贈讓另一個生命開始是很美好的事情，但是對於我國是否要推動默許還需要更多討論。

陳建仁說，這是他第五次參加器捐音樂會，每一次都會有深深感動，他以樂章「四季」譬喻生命，四季反映生命，生命消失時可以使另一個新生命發展是很美好的事情。6月19日即將迎來器官捐贈紀念日，希望透過器捐讓愛不斷擴散，也肯定器捐家屬做出勇敢、慈悲的決定。

自從昨天參加捐血運動50周活動外，陳建仁一連兩天出席公益活動，他說，昨天去捐血中心，一開始推動「捐血」時社會風氣也不是很熱絡，經過數十年的努力捐血率達到8%，這也是把愛傳遞下去的台灣人特質。一連兩天參與公益活動都體現到台灣人的善良，現在卸任後會持續推動公益活動。

陳建仁表示一連兩天參與公益活動都體現到台灣人的善良，現在卸任後會持續推動公益活動。但對於是否推行默許制度還需要更多討論，器官捐贈需要個人同意，相信大力推動下會越來越多人願意捐贈。

陳建仁目前在中研院做癌症、慢性腎中毒、心臟血管疾病、基因體等研究，他說，做研究固然很開心但希望能繼續對人類健康做出貢獻。

陳建仁擔任過衛生署長、國科會主委、副總統、行政院長。立法委員王正旭也出席音樂會笑稱，擔任過這麼多職位的陳建仁，最喜歡別人叫他「陳老師」。

中研院士陳建仁表示，希望透過器捐讓愛不斷擴散，也肯定器捐家屬做出勇敢、慈悲的決定。圖／器捐病主中心提供

公益活動 器官捐贈 陳建仁

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