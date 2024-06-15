心臟衰竭患者十年成長9倍 醫籲設「1專業人才」：出事就送醫非長久之道

一項健保大數據研究結果顯示，因心臟衰竭住院的患者，10年內成長了9倍。基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘指出，導致此現象的原因，除了高齡化趨勢外，也因為心導管技術進步，救回的重症患者，反而成為心臟衰竭的高風險群；衛福部健保署推出「急性後期整合照護計畫（PAC）」，提供患者後續醫療照護，但為期僅有半年，建議國內設置心臟衰竭照護導師，強化病友在社區的照護品質，有助降低患者住院率。

「心臟衰竭人數持續上升，是未來不得不面對的問題。」王兆弘表示，心臟衰竭平均發生年齡為65歲，高齡化是患者增加的原因之一；過去受限醫療科技，心肌梗塞患者往往到院前即離世，現在有了緊急心導管等治療方式，醫師全日都可在導管室為患者通血管、放支架，救回的重症患者增加，這群人卻成了「心臟衰竭候選人」。

王兆弘表示，要降低心臟衰竭住院患者人數，必須從高血壓、高血脂及血管阻塞等方向控制，避免患者發展成心臟衰竭；而心臟衰竭患者出院後半年內，有3至4成患者再次入院，這必須從改變患者生活型態做起，否則就像在駕訓班學會開車，上路後還是不太會開，建議台灣比照國際作法，設置「心臟衰竭照護導師」，輔導患者改變長久以來的生活習慣，並提醒遇到水腫、呼吸喘等典型症狀時，應如何應對。

「台灣醫院與社區的網絡銜接很有問題，心臟衰竭患者一出問題就往醫院送，不是長久之道。」王兆弘表示，心臟衰竭是愈來愈普遍的長者疾病，但長照政策中卻獨缺這一塊，而是以失智長者為主；健保署PAC政策雖可協助急性患者完成治療後前6個月的照護問題，但患者終究要回到社區，醫師又很難進入社區提供患者很細節的照護服務。

王兆弘建議，若讓護理人員投入社區成為心臟衰竭照護導師，即能協助訓練患者，持續進行復健；這類照護導師必須經過嚴謹訓練，與個管師位階不同，必須有政府的政策、薪資引導，才能形成完好體系。