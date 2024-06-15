快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心臟衰竭患者十年成長9倍 醫籲設「1專業人才」：出事就送醫非長久之道

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘建議，國內應設置心臟衰竭照護導師，強化病友在社區的照護品質，有助降低患者住院率。記者林琮恩／攝影
基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘建議，國內應設置心臟衰竭照護導師，強化病友在社區的照護品質，有助降低患者住院率。記者林琮恩／攝影

一項健保大數據研究結果顯示，因心臟衰竭住院的患者，10年內成長了9倍。基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘指出，導致此現象的原因，除了高齡化趨勢外，也因為心導管技術進步，救回的重症患者，反而成為心臟衰竭的高風險群；衛福部健保署推出「急性後期整合照護計畫（PAC）」，提供患者後續醫療照護，但為期僅有半年，建議國內設置心臟衰竭照護導師，強化病友在社區的照護品質，有助降低患者住院率。

「心臟衰竭人數持續上升，是未來不得不面對的問題。」王兆弘表示，心臟衰竭平均發生年齡為65歲，高齡化是患者增加的原因之一；過去受限醫療科技，心肌梗塞患者往往到院前即離世，現在有了緊急心導管等治療方式，醫師全日都可在導管室為患者通血管、放支架，救回的重症患者增加，這群人卻成了「心臟衰竭候選人」。

王兆弘表示，要降低心臟衰竭住院患者人數，必須從高血壓、高血脂及血管阻塞等方向控制，避免患者發展成心臟衰竭；而心臟衰竭患者出院後半年內，有3至4成患者再次入院，這必須從改變患者生活型態做起，否則就像在駕訓班學會開車，上路後還是不太會開，建議台灣比照國際作法，設置「心臟衰竭照護導師」，輔導患者改變長久以來的生活習慣，並提醒遇到水腫、呼吸喘等典型症狀時，應如何應對。

「台灣醫院與社區的網絡銜接很有問題，心臟衰竭患者一出問題就往醫院送，不是長久之道。」王兆弘表示，心臟衰竭是愈來愈普遍的長者疾病，但長照政策中卻獨缺這一塊，而是以失智長者為主；健保署PAC政策雖可協助急性患者完成治療後前6個月的照護問題，但患者終究要回到社區，醫師又很難進入社區提供患者很細節的照護服務。

王兆弘建議，若讓護理人員投入社區成為心臟衰竭照護導師，即能協助訓練患者，持續進行復健；這類照護導師必須經過嚴謹訓練，與個管師位階不同，必須有政府的政策、薪資引導，才能形成完好體系。

健保署 患者 生活習慣 醫師 長照 高齡化

延伸閱讀

SMA用藥全給付跳票？ 健保署：議價中、最快8月1日生效

相關新聞

茶改東部分場40.1度再破紀錄 今前10高溫測站都在台東

受焚風影響，台東地區接連2天出現極端高溫，屢創下今年以來最高溫，今天下午1時36分太麻里先是出現40.0度極端高溫，下午...

太麻里飆40.0度極端高溫 慎防熱傷害 醫：3狀況需洗腎

根據中央氣象署的資料顯示，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。衛福部國健署指...

新冠口服抗病毒藥傳缺藥 疾管署回應了

外傳口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」大缺藥，衛福部疾管署表示，目前莫納皮拉韋和倍拉維等新冠口服抗病毒藥，庫存都還有幾個月，但因...

心臟衰竭患者十年成長9倍 醫籲設「1專業人才」：出事就送醫非長久之道

一項健保大數據研究結果顯示，因心臟衰竭住院的患者，10年內成長了9倍。基隆長庚醫院心衰中心主任王兆弘指出，導致此現象的原...

不只有塞報紙！下大雨鞋襪全溼 網推1家電烘乾極快：北部人必備

夏季將至，外出時最令人煩悶的莫過於高溫及雷陣雨。一名網友昨抱怨，大雨導致她的鞋襪全溼，原本想到便利商店買報紙塞到鞋子裡面，但超商已沒賣報紙了。原PO好奇，除了將報紙塞進鞋子外，是否還有其他可以讓鞋子乾燥的方法呢？

台鐵東部技術人員嚴重短缺 他64歲報考錄取即辦退休

台鐵今年公司化後，缺工問題仍未解決，台鐵公司預計今年招募936名新血，但年初首度招考僅正取756人，近期更傳出有一名64...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。