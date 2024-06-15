全台各地悶熱 太麻里飆40度極端高溫

中央氣象署監測顯示，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫。受西南風持續影響，今天苗栗以南仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨。但由於西南風水氣減少，雨勢方面會較為緩和。午後大台北東側、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫約32至35度，其中花東及大台北地區因西南風沉降，有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區要留意焚風的現象，各地天氣悶熱。

明天風向由西南風轉為偏南風，氣象署表示，中南部降雨減少，清晨上午及午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區的午後雷陣雨增多，尤其大台北及東北部午後降雨機率會明顯提高。有局部36度以上高溫發生的機率，體感溫度更高過40度，民眾外出應做好防曬並多補充水分。 中央氣象署表示，今天各地有局部36度以上高溫發生的機率，體感溫度更高過40度，民眾外出應做好防曬並多補充水分。記者林俊良／攝影