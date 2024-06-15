熱爆！太麻里40.0度 台東4測站飆破39度極端高溫

根據中央氣象署觀測資料顯示，台東縣太麻里（2）測站今天下午1時36分出現40.0度極端高溫，其次是台東縣太麻里（2）測站39.5度，台東縣茶改東部分場39.3度、台東縣香蘭39.0度。

「焚風發威」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，受西南風過山沉降影響，各地高溫炎熱，尤其花東地區已出現大範圍焚風。

氣象署發布高溫資訊（橙色），西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台東縣。高溫黃色燈號：台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天因為西南風後山沉降作用，大台北地區、花東地區都可能出現36度以上高溫機率，各地都是高溫炎熱。