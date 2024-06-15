熱爆！太麻里40.0度 台東4測站飆破39度極端高溫
根據中央氣象署觀測資料顯示，台東縣太麻里（2）測站今天下午1時36分出現40.0度極端高溫，其次是台東縣太麻里（2）測站39.5度，台東縣茶改東部分場39.3度、台東縣香蘭39.0度。
「焚風發威」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，受西南風過山沉降影響，各地高溫炎熱，尤其花東地區已出現大範圍焚風。
氣象署發布高溫資訊（橙色），西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣為黃色燈號。
高溫橙色38燈號：台東縣。高溫黃色燈號：台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣。
中央氣象署預報員林定宜表示，今天因為西南風後山沉降作用，大台北地區、花東地區都可能出現36度以上高溫機率，各地都是高溫炎熱。
林定宜表示，未來一周都是高溫炎熱的天氣型態。雖然偶爾可能午後下一些雨，各地高溫都在30度以上，低溫也都在26度、27度以上。今天北、中、東南部34度至36度之間，南、東北部、東部32度至33度高溫，澎湖、金門大概是32度、31度，馬祖因為比較靠近鋒面、會下一些雨，溫度比較不會這麼熱，約29度高溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言