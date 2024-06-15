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太麻里飆40.0度極端高溫 慎防熱傷害 醫：3狀況需洗腎

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下。本報資料照片
民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下。本報資料照片

根據中央氣象署的資料顯示，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。衛福部國健署指出，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，必要時應盡速就醫；如無法快速恢復腎功能，並產生酸血症、體內鉀例子濃度過高、「腎臟壞到水排不出來」等程度，會介入洗腎。

國健署衛教資訊指出，人體在溫、濕度高的環境下，汗水排不出體外且水分攝取不夠時，會讓體感溫度隨著升高，增加熱傷害的風險，從輕微倒嚴重可分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，其死亡率甚至可能超過30%，衛福部最新統計指出，截至本周四，6月已有111人因熱傷害就診。

國健署長吳昭軍建議，民眾外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，分別為保持「涼」爽、「補」充分水分及提高警覺「心」，建議穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服，並搭配防曬裝備，也不可等到口渴才補充水分，藥保持每天喝至少2000毫升的開水，但長時間從事高強度的活動或工作者，需要適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況。

症狀方面，吳昭軍提醒，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，請儘快休息並補充水分，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，應立即就醫，尋求專業的協助。

腎臟醫學會秘書長許永和說，熱衰竭大部分發生在氣溫炎熱、密閉不通風的場所，或是大太陽下工作者、國軍野外操演、運動大會等，需要在極度炎熱天氣進行極度體力付出活動族群，如有同時服用含抗組織胺的感冒藥、喝酒、本身有疾病等，可能因此增加熱衰竭發生機率。

這類患者送到急診室，量體溫常常都高達39.5度至40度，許永和指出，患者可能因為溫度太高，導致中樞神經受到影響，開始產生不同程度意識紛亂，輕微的會有「人時地不對」的情形，嚴重者則甚至可能昏迷，也可能表現在其他器官衰竭，最典型的是合併熱衰竭、橫紋肌溶解、肝功能惡化，有些患者則會有心臟功能受損的情形。

治療方面，許永和說，原則上會讓病人急速降溫、使用支持療法、補充水份等，如果沒辦法快速恢復腎功能，並產生酸血症、體內鉀例子濃度過高、「腎臟壞到水排不出來」等程度，才會介入洗腎。

天氣熱要多喝水預防熱傷害，不過喝多又怕「水中毒」，對於這樣的疑慮，許永和說，腎臟處理水分的彈性非常大，一般人適量補充水分，通常不太會造成這樣的情形，過去碰到的水中毒個案，是有強迫症的精神疾病患者，即便身體已經發出警訊，仍會覺得「一定要喝這麼多」，以2000至5000毫升的寶特瓶為例，這類患者往往會喝到5至6瓶，「1萬毫升以上腎臟不容易處理，會有水中毒」。

患者 熱衰竭 腎臟

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