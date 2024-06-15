快訊

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火！89歲父命危、62歲子不治

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

上班時間久坐？研究：工作喝2到3杯咖啡 能降低早逝風險

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究顯示，工作時喝幾杯咖啡能延年益壽，可以抵銷部分久坐帶來的危險影響。美聯社
最新研究顯示，工作時喝幾杯咖啡能延年益壽，可以抵銷部分久坐帶來的危險影響。美聯社

上班族久坐超傷身，快來杯咖啡吧！最新研究顯示，工作時喝幾杯咖啡能延年益壽，可以抵銷部分久坐帶來的危險影響。

每日郵報報導，科學家發現，如果每天喝2到3杯咖啡，那每天坐在辦公桌前至少6小時的上班族早死風險，比不喝咖啡的同事低33%。

研究人員認為，咖啡強大的抗發炎作用，或許能抵消每天數小時久坐所造成的傷害。大量研究發現，每天長時間坐著6到8小時與心臟病、糖尿病和癌症導致的早逝風險有關。

缺乏運動會引發身體主要器官和組織發炎，恐造成致命傷害，然而現在辦公室以及家中大量出現電腦、電視等設備，讓過「沙發馬鈴薯式生活」的人愈來愈多，這代表很多人運動的程度遠低於標準。

英國國民保健署（NHS）估計，英國人平均每天花9小時坐在椅子上，這不僅會減緩新陳代謝，還會損害身體控制血糖、血壓和脂肪分解的能力。但最新研究顯示，增加咖啡攝取量可以降低風險。

中國蘇州大學科學家分析10年來收集的超過1萬名美國成年人的生活方式數據，檢視受試者坐著的時間與咖啡的消耗量，結果顯示，每天坐6小時或更長時間，但喝2到3杯咖啡者，死於任何疾病的可能性要低三分之一。

從事最新研究的科學家認為，咖啡豆中重要的抗氧化成分，是抵消久坐風險的關鍵，他們指出，「咖啡富含生物活性物質，愈來愈多證據顯示，由於其強大的特性，咖啡可以降低慢性病的死亡率。」

久坐 咖啡 風險

延伸閱讀

置身海景第一排！ 台東藍海灣「都蘭海角咖啡」 享受熱情西班牙料理

假日一定要預約！南投埔里新開幕「老宅餐廳」 早午餐、咖啡、甜點 餐點精緻有特色

2024南島咖啡節啟動 邀大家喝台東不一樣的咖啡

開工咖啡小確幸！星巴克「第2杯折100、買一送一」、全家「第2杯半價」

相關新聞

太麻里飆40.0度極端高溫 慎防熱傷害 醫：3狀況需洗腎

根據中央氣象署的資料顯示，台東縣太麻里測站今天下午1時36分出現40度極端高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。衛福部國健署指...

新冠口服抗病毒藥傳缺藥 疾管署回應了

外傳口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」大缺藥，衛福部疾管署表示，目前莫納皮拉韋和倍拉維等新冠口服抗病毒藥，庫存都還有幾個月，但因...

不只有塞報紙！下大雨鞋襪全溼 網推1家電烘乾極快：北部人必備

夏季將至，外出時最令人煩悶的莫過於高溫及雷陣雨。一名網友昨抱怨，大雨導致她的鞋襪全溼，原本想到便利商店買報紙塞到鞋子裡面，但超商已沒賣報紙了。原PO好奇，除了將報紙塞進鞋子外，是否還有其他可以讓鞋子乾燥的方法呢？

上班時間久坐？研究：工作喝2到3杯咖啡 能降低早逝風險

上班族久坐超傷身，快來杯咖啡吧！最新研究顯示，工作時喝幾杯咖啡能延年益壽，可以抵銷部分久坐帶來的危險影響。

台鐵東部技術人員嚴重短缺 他64歲報考錄取即辦退休

台鐵今年公司化後，缺工問題仍未解決，台鐵公司預計今年招募936名新血，但年初首度招考僅正取756人，近期更傳出有一名64...

黑鮪魚禁捕令入港量急拉尾盤 全國總量首見超額明年將扣除

台灣海域黑鮪魚近年豐收，農業部6月9日宣布總漁獲量已達國家配額1965噸的九成，12日起禁捕，漁民把握最後兩天時間捕撈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。