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台東焚風發生！太麻里39.1度極端高溫 6縣市橙黃色燈號

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天全台各地炎熱。本報資料照片
今天全台各地炎熱。本報資料照片

今天全台各地炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，台東縣太麻里（1）測站今天中午12時47分飆出39.1度極端高溫，其次是台東縣金峰嘉蘭測站、台東縣太麻里（2）測站都有38.6度。

今天高溫前10名排行榜中，除了排第6的台北市社子測站37.4度，其餘9名都在台東縣。

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，台東縣已有焚風發生，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

台東 高溫

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