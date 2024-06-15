台鐵東部技術人員嚴重短缺 他64歲報考錄取即辦退休

台鐵今年公司化後，缺工問題仍未解決，台鐵公司預計今年招募936名新血，但年初首度招考僅正取756人，近期更傳出有一名64歲民眾報考花蓮電務段，錄取即辦理退休。台鐵公司表示，依公務人員考試法規定，不得限制錄取者身高、年齡、性別，應試者依規定通過考試就需錄取，但因年資未達一定基數，領不到公務人員月退休金。

台鐵今年元旦轉型為台鐵公司後，有不少員工趁公司化選擇優離，現有員工共1萬5439人，台鐵公司預計今年引進936名員工，但年初首度招考僅正取756人，電務、機務等技術人員多不足額錄取，其中又以東部最嚴重。近期傳出1名64歲民眾報考花蓮電務段，錄取後即辦理退休。

台鐵公司指出，台鐵原定今年招募936名新員工，此次招考僅錄取756人，有些不足額、有些沒有報到，其中以技術人員缺員最嚴重，主要是整個大環境都缺人，不只是台鐵公司缺，連民間單位都同樣難招募技術人員。此外，東部人力資源較少，雖然有山地加給，但報考者仍多集中在西部地區，因此東部缺員狀況更嚴重。

台鐵公司表示，雖然技術人員招募有不足額狀況，但業務類報考率踴躍，備取資格預計可保留一年，若期間有再釋出缺額，可直接遞補；公司預計今年底會再舉辦一次招募，加上期間陸續辦理退休的員工，總計仍要補足今年936名新員工。

台鐵公司董事長杜微先前在鐵路節表示，今年初優退屆退人數較多，今年下半年將針對特殊技術管理人員、司機員及少部分缺額，再度辦理招募，人力絕對會重視並補足。

面對缺工問題仍未解決，杜微指出，員工福利今年初已獲上級同意，增撥23億元職福金，今年春節、端午假期禮金比去年成長3倍，將持續改善工作環境與舉辦各項活動。

台鐵公司表示，今年春節獎金從原本2千提高到6千元，端午獎金1千元提升為3千元。另外，過去清明、端午、中秋三節出勤僅有加班費，現也提報行政院爭取三節出勤獎金，每天1500元，目前仍待行政院核定。