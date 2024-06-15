新冠口服抗病毒藥傳缺藥 疾管署回應了

外傳口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」大缺藥，衛福部疾管署表示，目前莫納皮拉韋和倍拉維等新冠口服抗病毒藥，庫存都還有幾個月，但因為莫納皮拉韋屬條件線用藥，醫療院所有需要，可向地方衛生局申請調度；胸腔內科醫師指出，雖有缺，但不屬於首選藥物，暫時不會受到用藥上的困擾。

國內新冠肺炎疫情上升且進入流行期，衛福部疾管署指出，流行的主流病毒株為具較佳傳播力的JN.1，尚無易致重症跡象，接種疫苗對預防重症仍具效力；醫藥界傳出，莫納皮拉韋「全台大缺藥」、倍拉維藥物配給速度太慢等，疾管署副署長曾淑慧指出，目前莫納皮拉韋和倍拉維都還有數月的庫存量，醫療院所如有需要，可向各縣市衛生局申請調度。

曾淑慧進一步說，因應藥物臨床實證最新進展，疾管署諮詢傳染病防治諮詢會專家，檢視近期發表於國際期刊的臨床實證資料，及世界衛生組織與各國診治指引用藥建議，基於莫納皮拉韋效果有限，將其列為「有條件下使用」的藥物。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙說，在臨床試驗上，莫納皮拉韋對住院患者病情沒有明確改善，實證有效性下降，臨床端較少開立這款藥物，雖有缺藥但不至於受到太多影響，在開藥端首選藥物為倍拉維。

許多心血管疾病藥物與倍拉維有交互作用，周百謙指出，如果患者本身服用較多心血管疾病藥物，醫師會審慎評估是否使用單株抗體「瑞德西韋」，暫時不會因為莫納皮拉韋缺藥，受到用藥上的困擾。

「現在比較困擾的是免疫負債」，周百謙說，新冠肺炎期間民眾努力戴好口罩，溫濕度、細菌叢等都很穩定，但隨著防疫措施解封、前段時間疫情穩定，沒有習慣戴口罩的民眾變多，加上這段時間天氣忽冷忽熱，病毒密度增加又沒有口罩保護，黏膜受損出現微小傷口時，確實會讓病毒複製速度增加、存留時間延長。

夏天更要特別注意，周百謙提醒，在7至9月氣溫漸漸升高時，高風險族群要配戴口罩、鼻子過敏族群要保養好呼吸道，避免給予病毒複製，甚至變種的可能性。目前臨床端觀察到的症狀，大部分為鼻塞、口乾、咳嗽、微燒、胸悶、胸痛等，有打疫苗的話，症狀都還算可接受；如果有肺阻塞、氣喘等疾病患者，就會比較重，可能需要住院。

醫師公會全聯會理事長、開業醫師周慶明表示，臨床開立的抗病毒藥物也都是倍拉維，而這段時間的患者，症狀以發燒、全身痠痛為大宗，且各個年齡層都有可能「中鏢」，和1個月前以輕微的咳嗽、流鼻水等和感冒類似症狀不太一樣，但快篩一篩就是「兩條線」。

周慶明日前表示，已向疾管署爭取專案計畫，並超過2000家診所願意投入，預計300萬劑快篩將於6月底、7月底分2批到貨，首批將於7月起陸續發放，不過現在疫情升溫，會向疾管署反應能否提前配貨。