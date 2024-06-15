不只有塞報紙！下大雨鞋襪全溼 網推1家電烘乾極快：北部人必備

夏季將至，外出時最令人煩悶的莫過於高溫及雷陣雨。一名網友昨抱怨，大雨導致她的鞋襪全溼，原本想到便利商店買報紙塞到鞋子裡面，但超商已沒賣報紙了。原PO好奇，除了將報紙塞進鞋子外，是否還有其他可以讓鞋子乾燥的方法呢？

一名網友昨下午在PTT發文表示，下大雨後成為落湯雞的她，因為折疊傘太小，導致雨水滴進鞋子裡，鞋襪都變得溼答答。她本想到便利商店買報紙，塞到鞋子裡面讓它乾燥，無奈該超商沒賣報紙了。原PO好奇，大家是否還會使用報紙吸乾鞋子的溼氣呢？除了上述的方法，還有哪些妙招可以快速讓鞋子恢復乾燥呢？

有網友分享若是手邊沒報紙，也可以利用其他方法吸乾水分，「沒報紙就用擦手紙或廚房紙巾」、「衛生棉」，還有人表示使用報紙有一缺點，「油墨會卡在裡面」。

其他人則分享，利用除溼機或電風扇的效果更佳，「除溼機不是可以拉一條管子出來除溼嗎？」、「一般除溼機也很好用，掛個一晚隔天就乾了」、「放電風扇前面吹一晚就乾了」、「除溼機接軟管好用」。

不少網友則推薦可購入烘鞋機，「我都用烘鞋機，北部人必備」、「買烘鞋機之前我老公説不要浪費錢，買完以後下雨狂用，還說相見恨晚」、「用烘鞋機真的比較快」。