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太麻里38.5度極端高溫 下周五「夏至」 賈新興指因它全台悶熱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地高溫炎熱。本報資料照片
今天各地高溫炎熱。本報資料照片

今天各地高溫炎熱，台東縣太麻里上午10時42分出現38.5度高溫。西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、花蓮縣為黃色燈號。

下周五就是24節氣的夏至。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周五至24日太平洋高壓籠罩，高溫悶熱。

賈新興表示，明天清晨彰化以南沿海仍有零星短暫雨，午後山區零星短暫陣雨。下周一至周二，清晨中南部沿海多雲，午後台中以南、北部山區及宜花山區有零星短暫雨。下周三至周四太平洋高壓漸增強，午後各地有局部短暫陣雨。

他說，下周五至24日太平洋高壓籠罩，午後山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

台東 高溫

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