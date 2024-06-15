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未來1周全台都好熱！大台北、花東今飆36度高溫 氣象署曝雨區

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天因為西南風後山沉降作用，大台北地區、花東地區都可能出現36度以上高溫機率，各地都是高溫炎熱。本報資料照片
今天因為西南風後山沉降作用，大台北地區、花東地區都可能出現36度以上高溫機率，各地都是高溫炎熱。本報資料照片

台東縣太麻里已出現37.8度高溫，其次是台東縣金峰嘉蘭測站37.5度。中央氣象署預報員林定宜表示，今天因為西南風後山沉降作用，大台北地區、花東地區都可能出現36度以上高溫機率，各地都是高溫炎熱。

林定宜表示，主要的對流比較旺盛的雲系，大致上從華南一直向東邊延伸，經過台灣北部海面，到琉球附近海面。台灣附近吹西南風的風向；金門、馬祖比較靠近梅雨鋒面前緣，今天比較容易降雨，低雲或霧發生機率也比較大。今晚主要鋒面移到長江中下游一帶，台灣附近吹西南風，苗栗以南地區容易有不定時降雨，大台北東側、宜蘭、各地山區發生午後雷陣雨的機會比較大一些。

明天仍然受到西南風影響，林定宜表示，中南部地區清晨至上午會有不定時降雨，東北部、大台北東側、各地山區中午過後依然可能有降雨的情形，北部、東北部山區中午過後可能有局部較大雨勢發生機率。

下周一、周二鋒面北抬，台灣附近降雨情況會愈來愈緩和。不過，林定宜表示，中南部地區清晨依然會有零星短暫雨出現機率。下周三之後隨著太平洋高壓不斷向西延伸，天氣漸漸穩定下來，這段時間各地以多雲到晴天氣型態為主，中午過後可能在中部以北地區、東北部、東部、各地山區零星降雨，不過降雨情形都是比較少的。

降雨趨勢部分，林定宜表示，今明兩天主要受到西南風影響，水氣主要在迎風面的中南部地區，今天苗栗以南不定時短暫雨，中午過後大台北東側、宜蘭可能有午後雷陣雨，各地山區也要防範午後雷陣雨。明天大台北東側、各地山區、東北部地區也可能有較大雨勢發生機率。

林定宜表示，下周一、周二鋒面北抬，水氣慢慢減少，清晨中南部也可能有零星降雨機會。不過整體趨勢，隨著太平洋高壓下周三至周五不斷西伸，天氣會慢慢穩定下來，各地以多雲到晴天氣型態為主。

未來一周溫度趨勢，林定宜表示，都是屬於高溫炎熱的天氣型態。雖然偶爾可能午後下一些雨，各地高溫都在30度以上，低溫也都在26度、27度以上。今天北、中、東南部34度至36度之間，南、東北部、東部32度至33度高溫，澎湖、金門大概是32度、31度，馬祖因為比較靠近鋒面、會下一些雨，溫度比較不會這麼熱，約29度高溫。

林定宜表示，今明兩天金馬地區可能有局部較大雨勢，下周二清晨金馬地區可能有低雲或霧影響能見度，要注意航班資訊。今明兩天東南部可能有焚風，農作物要特別作保護。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天的高溫提醒。圖／中央氣象署提供
今天的高溫提醒。圖／中央氣象署提供

馬祖 高溫

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