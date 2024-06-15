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悶熱飆高溫…中南部短暫驟雨 午後山區熱對流發展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫。本報資料照片
今天白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫。本報資料照片

今天持續受到西南風影響，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，一早在中南部沿海有短暫陣雨；不過梅雨鋒面相較昨天略為北抬，水氣減少，降雨範圍與雨量比昨天緩和。

今天白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，李至晟表示，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，氣象署目前也發布高溫資訊，代表這些地方有機會出現36度以上高溫。

降雨方面，李至晟表示，中南部平地不定時有海上雲系移入，白天可能短暫驟雨發生；午後各地山區也有熱對流發展，發展後受到西南風的影響，將往東北移動，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚有降雨機會，入夜後很快緩和。預測這樣的天氣可以維持到明天。

下周開始，西南風的強度將逐漸減弱，李至晟表示，而且風向變得比較偏南。中南部會比較不容易受到海上對流影響，台灣會轉為午後山區陣雨的天氣型態，北部、東北部平地一樣有短暫陣雨機會。

李至晟表示，下周三以後太平洋高壓會略為增強，台灣位於太平洋高壓的西側邊緣，上午天氣晴到多雲為主，午後對流降雨會逐漸退縮到山區為主，各地近山區的內陸平地仍然局部有36度以上的高溫機會。

他說，之後暫時沒有鋒面或是熱帶擾動等不穩定的天氣系統接近，悶熱的天氣還會持續一陣子。

空氣品質方面，李至晟表示，因為近期西南風帶來較乾淨的海上空氣，而且風速強勁，所以各地的空氣品質都大致良好。雖然白天紫外線強烈，所以有光化學反應產生臭氧，但只有下風處的中南部內陸和北部可能在午後短暫的達到普通等級，不至於有顯著惡化的疑慮。

空氣品質 高溫

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