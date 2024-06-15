苗栗以南注意雷雨突襲 各地天氣悶熱上看36度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天苗栗以南仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，由於西南風水氣減少，雨勢方面會較為緩和，至於其他地區為多雲到晴。本報資料照片
今天苗栗以南仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，由於西南風水氣減少，雨勢方面會較為緩和，至於其他地區為多雲到晴。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，馬祖及金門今天易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

西南風持續影響，氣象署表示，今天苗栗以南仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，由於西南風水氣減少，雨勢方面會較為緩和，至於其他地區為多雲到晴，午後大台北東側、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫約32至35度，其中花東及大台北地區因西南風沉降，有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區要留意焚風的現象，各地天氣悶熱。

明天風向由西南風轉為偏南風，氣象署表示，中南部降雨減少，清晨上午及午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區的午後雷陣雨增多，尤其大台北及東北部午後降雨機率會明顯提高。

明天天氣依舊悶熱，氣象署表示，東南部地區仍有焚風發生的機率；馬祖、金門由於較靠近鋒面，除了有短暫陣雨或雷雨並有較大雨勢外，也易有低雲或局部霧影響能見度，若要前往當地留意天氣變化及航班資訊。

下周一、下周二環境風場為西南到偏南風，氣象署表示，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周一清晨馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

氣象署表示，下周三至下周五太平洋高壓有增強趨勢，天氣型態轉為夏季型的午後雷陣雨，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

22日至24日太平洋高壓增強，氣象署表示，水氣逐漸減少，各地天氣以晴朗穩定為主，氣溫偏高。午後受到熱力作用影響，容易有局部短暫雷陣雨發生的機率，山區需留意會有較為明顯的雨勢，溪水會有高漲的趨勢，前往河谷活動或遊憩注意安全。

西南風持續影響，北部、東部天氣悶熱，中南部短暫雨。圖／中央氣象署提供
西南風持續影響，北部、東部天氣悶熱，中南部短暫雨。圖／中央氣象署提供

氣象署 馬祖

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