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橘世代／大叔求生守則【老男孩篇】面對自己 不需「不甘示弱」

聯合報／ 記者魏忻忻／台北報導
「蛋黃哥」勉勵退休老男人，敞開心房學會表達情感。本報資料照片
「蛋黃哥」勉勵退休老男人，敞開心房學會表達情感。本報資料照片

國際間統計發現，已開發國家高齡者的社會孤立約占二成，男性、無婚姻狀態、較低教育程度、較低經濟收入者容易出現社會孤立，也是憂鬱症高危險群。專家指出，男女大不同，男性退休後面臨更多挑戰，需要了解自身狀況，且不應把所以變化都視為「老了」，以為一切理所當然。

三軍總醫院泌尿外科主治醫師國防醫學院外科學科教授查岱龍指出，男性健康是近年受到關注的議題，主要是大多數的男性「不甘示弱」，尤其許多男性長者，不到問題很嚴重不願意啟齒，甚至在診間面對醫師，也都說沒問題，一旁的太太或女兒忍不住說實話，例如「其實他晚上一直跑廁所」，才肯說出困擾他很久的問題。

作家李偉文表示，男性不善傾吐，男女的不同，其實早在遠古的狩獵時代，就已經寫在人類的血液裡。男人外出獵捕大型動物，必須全神貫注，所以男人一次只做一件事；女人採集果實，通常集體行動，一群人一邊說話一邊完成工作，所以女性通常結伴，願意分享各種體驗。時至今日，男性必須適度表露，有助身心健康。

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蛋黃哥快樂扮小丑

「蛋黃哥」黃世岱共有七張證照，包括衝浪、騎馬等，但最特別的是小丑表演。他參加小丑訓練班學會化妝、魔術、折氣球、拋球雜耍，回台後到醫院表演，把大家逗得開心，並自編課程招生，免費教學傳授技巧。他勉勵退休老男人，敞開心房跟朋友、家人多聊天，學會表達情感，找到下一個方向和學習的熱情。

國防醫學院 醫師

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