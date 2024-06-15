橘世代／大叔求生守則【老男孩篇】名醫劉偉民健身 幽默風趣秀肌肉

跑步、練重訓時，耳機放的是最夯的辣妹韓團、泰勒斯等舞曲。減少社交生活，多多運動，內心愈來愈強大，撩妹時間變多了，但自虧「性生活並沒有增加」。身高一米八體格健壯，婦科名醫劉偉民清晨五點半一定出現在住家附近國中操場，穿著背心、短褲，從外表看，實在無法聯想到他已近七旬。

被譽為婦科界最帥的黃金單身漢，劉偉民不諱言說離了兩次婚，現在單身生活愜意自在，但也不排除遇到合適的女伴後，建立一段穩定關係，生活中相互支持，共同成長。

身為資深婦科教授，劉偉民談起性愛話題一點也不含糊。他說，年紀雖大仍有性需求，離婚後交過年紀小廿、卅歲的女友，只要鍛鍊好下半身，仍具備良好的衝擊力。

外表看似花心、喜歡撩妹、開開玩笑，幽默風趣的劉偉民對晚年生活，毫無設限。他說，萬一真找到合適對象，不排斥再婚，也就是第三次婚姻，如果要生個小寶寶，「人生苦短，不會將自己封閉在世俗框架中。」

如何為「好男人」下一個定義？劉偉民表示，好男人應具備著責任感、善良的心、尊重他人，且持續學習，「不敢說自己是個好男人」，但時刻提醒著自己要往這個目標邁進。

劉偉民表示，「老」是自然生命過程，但不會輕易用「老」來形容自己，只要心態年輕，生活積極，就不覺得自己老，外表也不會顯老。許多醫師七十歲可能無法執醫，但現在他仍站在手術檯前執刀，平均每周有十幾台刀。

劉偉民說，中年後也曾很介意被說「老」，這也是他規律運動的原因，藉此保持身心健康。每天一早跑步，一周五次健身房練重訓，只要有足夠肌肉量，體格挺拔，就不會給人「老」的感覺，「就我來看，七十只是個數字。」

晨跑是劉偉民保持健康重要祕訣，另注重均衡飲食、充足睡眠及規律生活，五點起床，半小時後跑步，八點多開始門診、動手術，傍晚回家，減少社交，每晚十點就寢，這些良好自律習慣，就是努力活成自己想要的樣子。