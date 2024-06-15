橘世代／大叔求生守則【老男孩篇】老男孩醒醒 別再當大爺

餐廳下午茶女性三五成群，開心碰面好不熱鬧；社區大學教室陰盛陽衰，男同學是稀有動物。熟齡男女大不同，女性行程滿檔，旅行、看展覽，有自己朋友圈，經常「大家約好不帶老公」。相較之下，熟齡阿伯不是不出門，就是一個人出門；參加聚會不是少說話，就是只和一兩人說話，只要太太不在身邊，日子似乎就難過了起來。

生活不會自理 愈老愈被人嫌

最近日本作家小林美希所著的「老公怎麼還不去死」一書在台爆紅。很多人沒有看過這本書，但看到書名就心有戚戚焉，單看章節標題就令男人們顫慄：「當愛轉為殺機」、「全職主婦充滿怨念的日常」等，作者訪談的主婦們誠實地說：「盼望丈夫不在家根本是小兒科，如今我已變成希望丈夫死掉的妻子。」

不論日本或台灣，妻子們的怨念都不少，「老公」可能愈老愈讓人看不順眼。男人為何會得到如此深的怨念？身為主張退休必須及早準備的牙醫師作家，李偉文很早就觀察到，年紀漸長，男女差異變大，而男性需要女性，遠超過女性需要男性。

熟年後失伴侶 男減壽女沒差

李偉文近年來看過不下十數篇研究，若熟年後失去伴侶，男性可能減壽七到十年，但對女性不僅沒差，壽命還可能增加。我們常看到男性失去伴侶後，大多努力設法再婚，女性則對再度走入婚姻敬謝不敏，「不想再服侍人。」一個人更加快樂自在。

銀髮族增，女多於男 製表／魏忻忻

七十四歲的關懷小丑協會創辦人、本名黃世岱的蛋黃哥在六十三歲時退休，但他在告別職場前兩年，就已經開始計畫老後人生，學習許多技能，透過團體力量，療癒長輩身心。他發現，退休後的男性頓失生活重心，幾乎只會問另一半：「三餐要吃什麼？」好像把名片還給公司後，就失去自理能力，事事依賴老婆。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭與台大臨床藥學研究所所長蕭斐元團隊的研究也顯示，婚姻對年長男性的寂寞感、憂鬱症狀具保護效果。國內女性四、五十歲後，小孩長大，較常外出、活動，且未必會與伴侶共同行動；男性的人際關係則多與職場有關，退休後較少社會活動，生活相對倚賴配偶，「配偶常常就是他們唯一的親友。」

想拉太太衣角 男性必須覺悟

長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立觀察，舉辦社區活動時，女性參與度高，願承擔責任，活動也比較多元、跨世代，有學習心和好奇心，比較不會變老；男性參與社區活動者少，有時來了也是在大樹下和特定朋友聊天，且只和一、兩人互動，愈來愈封閉，萬一有病痛就更退縮。

李偉文提醒，男人不能用過去父執輩的方式對待妻子、小孩，更要在退休前培養興趣，並好好善待另一半；男人退休後「更要拉緊太太的衣角」，男人一定要覺醒，提升自我並對太太好一點，女生壽命較長，韌性強值得依靠，男人千萬別變成家裡的大型家具，讓太太叨念「老公怎麼還不去死」。