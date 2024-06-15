AED布建最後一哩路 全台差64台達標

現在隨處可見的自動體外心臟電擊去顫器（ＡＥＤ），在二○一一年時，全台每十萬人口僅配置八點九台，如今各界積極布建後，今年每十萬人平均可配置六十五台，僅次於美國、日本，衛福部去年公告修正「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，目前僅剩下六十四處應設置在派出所的ＡＥＤ尚未布建，若完成布建，將全面達成設定目標。

男子運動突昏倒休克、或散步時突然心肌梗塞，國內廣設ＡＥＤ爭取心肌梗塞等患者「救命」的時間。台灣公眾除顫發展協會理事長徐震宇說，他先前搭乘捷運，聽到車廂廣播「現場有醫護人員的話請到月台」走沒幾步路就看到一個民眾倒地，一旁就有一台ＡＥＤ，他走近表明可以協助ＣＰＲ，壓了不到一分鐘病人開始有反應，身體躁動。

徐震宇說，事發新北消防局、北捷公司都來聯繫說要表揚他，但他不敢居功，真正要表揚的是北捷工作人員，他們第一時間打電話，且馬上把ＡＥＤ拿到一旁做急救處理「真正的英雄是他們」。

厚生會副會長蘇巧慧表示，去年衛福部修正公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，將全台國中、派出所納入應設置ＡＥＤ的公共場所後，目前全台國中和一三八○間派出所都已建置ＡＥＤ，今年底將完成派出所剩下六十四台ＡＥＤ的建置工作，就能達成最後一哩路。

衛福部次長林靜儀表示，去年政府募得一六八台ＡＥＤ，台灣大幅提升ＡＥＤ的覆蓋率，十多年來已增加七倍的數量。台大雲林分院院馬惠明說，台灣ＡＥＤ的布建是亞洲最成功的。