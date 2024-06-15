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好熱！台東昨飆38.9℃ 創今年最高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

每年五、六月為梅雨季，中央氣象署表示，今年五、六月雨量趨勢偏少，下周起太平洋高壓逐漸增強，鋒面遠離台灣，大雨機率可望降低，隨著梅雨季進入尾聲，將逐漸轉為夏季天氣型態。今天花東及大台北地區則有局部高溫機率。

近來天氣炎熱，台東地區昨天中午受焚風影響，太麻里測得卅八點九度高溫，創下今年最高溫，氣象預報中心主任陳怡良表示，下周起，太平洋高壓有增強趨勢，鋒面也沒有像這周這麼靠近，將進入梅雨季尾聲，但後面可能有其他變數，整個梅雨季估會觀察到六月底。

氣象署預報員張承傳說，下周起，高壓有增強趨勢，鋒面普遍較偏北邊，降雨可能減少，逐漸轉成夏季天氣型態。

張承傳表示，今天受西南風影響，苗栗以南有不定時局部短暫雨，但水氣偏少，雨勢已較緩和，其他地區為多雲到晴，午後大台北東側、東北部地區及其他山區有雷陣雨。各地高溫約卅二至卅五度，花東及大台北地區局部有卅六度高溫，東南部仍有焚風發生機率。

他說，明天環境由西南風轉南風，中南部降雨減少，仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部地區降雨機率高。

梅雨 高溫

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