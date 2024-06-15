桃機外包工程 今年3度出包

桃園國際機場工程今年四月傳出高空清洗作業車的伸縮臂，入侵第一航廈及第二航廈的電聯車ＰＭＳ軌道，導致車廂頂遭吊臂勾破；上月則發生第二航廈旅客休息區天花板因工程砸落；昨天第二航廈美食區、貴賓室則因航廈屋頂防水工程施工疏失，導致漏水。桃機公司副總經理孫宏彬表示，將對承包商從重處罰。

桃機疫後平均每日出入境高峰達到十三萬人次，但今年以來，桃機外包工程卻多次出包。今年四月委外清潔廠商在南勤務道執行高空清洗玻璃作業時，清洗車吊臂延伸到列車動態線上方，致連接第一、第二航廈的電聯車ＰＭＳ撞上伸縮臂，造成車廂頂部破洞，也差點讓伸縮臂上二名工人摔落。

無獨有偶，上月第二航廈三樓旅客休息區，因維護作業導致天花板無預警砸落，同時間還有一名工人險從天花板掉下，事後發現承攬廠商未依機場相關作業規定，隔離作業區與旅客活動區域。

時隔一個月，桃機第二航廈昨因航廈屋頂防水工程施工疏失，加上突如其來強降雨，出現機場外下大雨、航廈內下小雨狀況，美食區、貴賓室皆因此積水。

孫宏彬表示，桃機今年三、四月起針對第一、第二航廈進行全面防水工程，總經費達二億元，工程預計長達二年，因承包商沒有做好周全防護措施，導致昨天驟雨時，內部也出現漏水，後續會深刻檢討，此次將對承包商從重處罰，初估金額為十萬元，若重複發生將加重處罰，最重解除合約，後續也會作為篩選廠商參考。