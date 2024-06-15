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抗病40載 她獲贈一座泳池的血

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
捐血運動邁入五十周年，台灣血液基金會呼籲年輕人多捐血。圖為捐血示意圖。本報資料照片
捐血運動邁入五十周年，台灣血液基金會呼籲年輕人多捐血。圖為捐血示意圖。本報資料照片

海洋性貧血病友張育禎用血已經四十多年，她回想有記憶以來就過著和輸血、打排除鐵劑針劑的日子，每兩周就要輸一次血，當時血得用買的，是個相當沉重的負擔，要不是政府推動無償捐血，現在恐因經濟撐不下去，她感性表示，謝謝捐血者，但也笑說「我姊都笑我『現在的都比捐血人還健康了』！」

張育禎說，她打從娘胎出生後，就過著「輸血人生」，當時國民平均每個月收入僅六千元，而家人為了讓她續命，每個月得花二千元向血牛買血，好在幾年後，無償捐血的推動，不僅讓她可以活下來，也讓家人不必再為她的「輸血費用」奔波。

現年四十多歲的她，仍持續每兩周需輸五百毫升的血液，經換算，她體內的受贈的血量，已如同一座小型游泳池，若不是國人無私奉獻血液，她活不到今天。

而六十多歲的護理師鄭介駒，累積捐血年資長達五十年，她說，首次捐血是在學校，當時僅有十八歲，後來因父親罹患肝癌急需用血，看著父親用著他人捐贈的血液，由衷感謝那些願意無償捐血者，她因此立志要定期捐血幫助他人，但她也沒想到，這一捐就是五十年，從來沒間斷。

後續她的母親、弟弟接續罹癌，加上投入護理師的工作，負責照顧血癌病友，看著各種大量輸血需求，她捐血的這條路不僅過去不曾間斷，未來也不會停止，會好好照顧自己的身體，繼續捐血。

昨擔任捐血代言人的圍棋棋士黑嘉嘉，昨挽袖捐血，這是她第八次捐血，她說自己首次捐血是在二○一七年，現在她雖然仍對針頭害怕，捐血時會把頭撇開，但忘不了捐完血的感動跟滿足，這些是花多少錢都買不來的，呼籲年輕人一同響應捐血。

家人 捐血 護理師

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