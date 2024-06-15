無償捐血50年 去年20歲以下僅6.5%

無償推動捐血五十年，台灣成為全球國民捐血率最高的國家。但隨著高齡化及少子化社會來臨，十七歲至廿歲的年輕族群捐血量年年下滑，近十年人數跌幅達百分之五十四，推估二○三○年跌幅將達百分之六十四，屆時恐嚴重影響國內醫療用血，中華捐血人運動協會理事長葉金川呼籲，年輕人挽袖捐血，也提及現階段須同步採取「節流」。

「沒錢，那就去賣血」，半世紀之前，這句話在台灣的巷弄間琅琅上口，血牛把持台灣的醫療用血，不僅價格昂貴，血液還具感染風險，為杜絕血牛，血液基金會及中華捐血人運動協會推動無償捐血。

當時協助推動相關供血法規的葉金川說，一開始政府一度反對關閉血牛組織，擔心影響血牛生計，且供血組織法規公告後，血液必須「無價」，民眾觀念一時難以改變，認為血液珍貴應用金錢交換，反不願捐贈，甚至有家長責難工作人員，不該讓正值發育階段的青少年捐血，使第一年獲得的捐血量僅有三八一七袋。

葉金川說，後來血液基金會找來許多知名藝人協助代言，推動無償捐血運動十七年後，台灣就達到世界衛生組織所定義的「血液足夠國」，現在國民捐血率更達百分之八以上，名列世界前茅。去年台灣的年捐血量多達二八五點八萬袋，與第一年相比成長將近七五○倍，相當於填滿超過六個奧運會標準游泳池。

不過，台灣捐血人口以中高齡者為主，據血基會統計，去年台灣的捐血主力，四十一到五十歲占整體的百分之廿六，其次是卅一到四十歲及五十一到六十五歲。而早年的捐血主力為年輕族群，但去年台灣小於廿歲的捐血人次僅占有百分之六點五。葉金川分析，這是少子化的必然結果。

血液基金會公關處處長黎蕾說，年輕族群捐血率低，恐也與現在捐血條件嚴苛有關，如有刺青、紋眉者，需暫緩捐血，又或是要求捐血者需睡眠充足才能捐，近年出國旅遊盛行，不少民眾會赴瘧疾、茲卡流行地區，使得無法當年度捐血。

血液基金會董事長侯勝茂說，捐血教育向下扎根刻不容緩，未來將會前進校園，也會找年輕人的偶像代言捐血活動，如圍棋棋手黑嘉嘉。