高血糖增「A71型」死亡風險 腸病毒防重症…少甜食

最容易造成腸病毒重症的「腸病毒Ａ七一型」，每年皆會奪走多名孩童的性命，但醫界對孩子併發腸病毒重症原因，未找到清晰的原因。國家衛生研究院透過動物實驗發現，導致腸病毒重症的關鍵因素與「高血糖」有關，呼籲家長若孩子感染腸病毒，避免在感染期間，過量餵食冰淇淋、布丁等甜食，這類冰品甜食雖能舒緩喉嚨不適，卻可能增加染疫孩童引起重症及死亡風險。

嗜神經病毒 1年曾奪走78命

今年四月，全國腸病毒門急診人次創下近十年來同期新高，多間學校因此停班停課。腸病毒有多種類型，其中又以腸病毒Ａ七一型以及Ｄ六八型，最容易引起重症。Ａ七一型是一種嗜神經病毒，會侵犯人體中樞神經系統，導致腦幹發炎，而神經性肺水腫連帶使心肺衰竭，病程發展快速，患者恐在數天內死亡。台灣曾在一九九八年爆發腸病毒大流行，當年有七十八名幼童因腸病毒死亡。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所研究員莊志立等人發現，人類若感染腸病毒Ａ七一型都有「高血糖」現象，為了理解該現象從何而來，研究團隊透過小鼠試驗發現，小鼠感染腸病毒Ａ七一型後，血糖水平顯著上升，控制血糖的胰島素水平顯著下降，證實與人體有相同情況。團隊嘗試透過控制血糖，推斷可提升小鼠存活率，結果證實降低小鼠血糖，能降低腸病毒在血液中的複製數量。

動物試驗 可做臨床治療方向

莊志立說，從研究中找到，感染腸病毒Ａ七一型後，會誘發腦幹中的「微小核醣核酸miR-206」，miR-206會加速病毒在體內複製的速度，大量繁殖後，數量足以侵犯大腦，因此容易導致重症。

研究團隊抑制miR-206的活性，明顯減少了染疫者體內的病毒量。至於為什麼感染者血糖會上升，莊志立說，miR-206可能與血糖調控機制有關。

由於透過小鼠試驗發現，給予小鼠胰島素，降低血糖後，併發重症機率大幅下降，證實高血糖與腸病毒重症間的關係，未來有望研發miR-206作為腸病毒臨床治療的方向。

孩童染腸病毒 要注意血糖值

莊志立說，孩童感染腸病毒後，會產生劇烈喉嚨痛，不少家長為了舒緩孩子的不適症狀，往往會在孩子生病期間，給予冰淇淋、布丁等冰品甜點，幫助舒緩症狀，他提醒，感染腸病毒後，一定要注意幼童的血糖值，避免因血糖的上升，增加重症的風險。

糖尿病目前是許多高齡族群的慢性病。國衛院副院長、糖尿病權威許惠恆提醒，有些案例是孫子在學校感染腸病毒，回家又傳給家人，若阿公阿嬤有糖尿病，重症風險可能隨之提高，需要特別留意。