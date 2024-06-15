聽新聞
test
0:00 / 0:00

睹梵谷真跡 8月來富邦美術館

聯合報／ 本報訊

繼台南奇美博物館之後，今年夏天，北台灣也將迎來世界級規格的西洋畫展。由荷蘭庫勒穆勒美術館、富邦美術館與聯合數位文創共同策畫的《梵谷：尋光之路》特展。將於八月廿四日在富邦美術館展出。最優惠預售票四二○元，六月廿四日中午十二時富邦美術館官網、udn售票網搶先開賣。

「庫勒穆勒美術館」為全球最大梵谷創作收藏之一，本次展覽聚焦梵谷創作之初，到前往法國時期、繪畫風格臻至成熟之境，透過多幅標誌性的巨作，包括素描系列、自畫像、田園風景和靜物畫等，重現梵谷「追光之旅」的重要意涵。

梵谷畫作中對於光影、色彩的探索及其濃烈情感的呈現，被後世譽為表現主義的先驅，在梵谷誕生逾一七○周年之際，台灣民眾無須遠赴海外即可親眼見證梵谷最絢麗奔放的色彩。購票請上udn售票網或撥打客服專線02-26491689#1。

奇美博物館 梵谷 美術館

延伸閱讀

琅客來了／驚艷台灣的策展之眼 奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》展覽統籌 周春桂專訪

夏季國際級展覽懶人包：整理12個博物館文物、藝術真跡、沉浸體驗等必看展覽

梵谷愛用黃色是因為用藥副作用？毛地黃可能造成的黃視症有哪種影響

國內外四館強強聯手！坐火車1小時 遍覽西方藝術500年

相關新聞

高血糖增「A71型」死亡風險 腸病毒防重症…少甜食

最容易造成腸病毒重症的「腸病毒Ａ七一型」，每年皆會奪走多名孩童的性命，但醫界對孩子併發腸病毒重症原因，未找到清晰的原因。...

他攝護腺肥大1原因不敢處理 醫靠「無傷口術」解決困擾

男性過了50歲，多半數會有攝護腺肥大，59歲的劉先生就是這類患者，他的攝護腺約45克，吃藥治療半年仍還是覺得排尿還是不夠...

SMA用藥全給付跳票？ 健保署：議價中、最快8月1日生效

罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病友、律師陳俊翰年初過世，衛福部健保署承諾6月前完成「SMA藥物全給付」，並舉行專家會議，...

司機員遭爆在列車和女調度員啪啪、拍不雅照 台鐵政風單位介入調查

有民眾爆料，其丈夫擔任台鐵司機員，工作期間外遇女調度員，甚至多次在列車的駕駛室發生性關係、拍不雅照，向台鐵公司投訴卻無下...

無償捐血50年 去年20歲以下僅6.5%

無償推動捐血五十年，台灣成為全球國民捐血率最高的國家。但隨著高齡化及少子化社會來臨，十七歲至廿歲的年輕族群捐血量年年下滑...

桃機外包工程 今年3度出包

桃園國際機場工程今年四月傳出高空清洗作業車的伸縮臂，入侵第一航廈及第二航廈的電聯車ＰＭＳ軌道，導致車廂頂遭吊臂勾破；上月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。