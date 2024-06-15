睹梵谷真跡 8月來富邦美術館

繼台南奇美博物館之後，今年夏天，北台灣也將迎來世界級規格的西洋畫展。由荷蘭庫勒穆勒美術館、富邦美術館與聯合數位文創共同策畫的《梵谷：尋光之路》特展。將於八月廿四日在富邦美術館展出。最優惠預售票四二○元，六月廿四日中午十二時富邦美術館官網、udn售票網搶先開賣。

「庫勒穆勒美術館」為全球最大梵谷創作收藏之一，本次展覽聚焦梵谷創作之初，到前往法國時期、繪畫風格臻至成熟之境，透過多幅標誌性的巨作，包括素描系列、自畫像、田園風景和靜物畫等，重現梵谷「追光之旅」的重要意涵。

梵谷畫作中對於光影、色彩的探索及其濃烈情感的呈現，被後世譽為表現主義的先驅，在梵谷誕生逾一七○周年之際，台灣民眾無須遠赴海外即可親眼見證梵谷最絢麗奔放的色彩。購票請上udn售票網或撥打客服專線02-26491689#1。