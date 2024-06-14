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他攝護腺肥大1原因不敢處理 醫靠「無傷口術」解決困擾

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師指出，「攝護腺拉提術」和「水蒸氣攝護腺消融術」等手法，可以早期治療，不用等到很嚴重時才處理。圖非新聞當事人，本報資料照片
泌尿科醫師指出，「攝護腺拉提術」和「水蒸氣攝護腺消融術」等手法，可以早期治療，不用等到很嚴重時才處理。圖非新聞當事人，本報資料照片

男性過了50歲，多半數會有攝護腺肥大，59歲的劉先生就是這類患者，他的攝護腺約45克，吃藥治療半年仍還是覺得排尿還是不夠順暢，又擔心手術傷口會造成膀胱頸結疤狹窄、需要常回診手術，泌尿科醫師指出，近期的無傷口手術，不僅完全沒有傷口，也能保留性功能，避免逆行性射精等，可幫助患者改善攝護腺肥大。

據東元綜合醫院衛教資訊指出，攝護腺從青春期開始迅速生長，30歲時重量約20克，近50歲時約26克，之後以每十年增加6克的速度生長，超過50歲男性，攝護腺開始肥大壓迫尿道，造成小便困難，攝護腺肥大的發生率，通常和男性荷爾蒙變化有關，年紀愈大發生率愈高。

開業泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」提到，患者劉先生服用攝護腺肥大的藥物約半年，仍覺得排尿不夠順暢，又不想每天吃藥，加上得知去年做完攝護腺刮除手術的親戚，因為攝護腺手術傷口發生膀胱頸結疤狹窄，過幾個月小便又開始變慢，所以需要定期回診接受膀胱頸狹窄切開手術，所以一直不敢開刀處理。

呂謹亨指出，傳統攝護腺肥大手術治療，通常都是拖到攝護腺非常大顆，造成嚴重的排尿問題才接受「經尿道攝護腺刮除術」，但膀胱甚至腎功能，在這個階段，通常都已造成一定的傷害。

呂謹亨說，傳統手術方式是用電刀，一片片刮除阻塞的攝護腺肥大組織，傷口範圍大，手術出血量較多，且手術時間長；後來進步到「鐳射攝護腺剜除術」，出血量大幅減少，但依然要等傷口慢慢癒合，文獻指出，兩者都有一定機率會造成難以處理的併發症，如發生率約6至7成的逆行性射精、發生率約1%至9%的膀胱頸或尿道狹窄等。

膀胱頸狹窄發生機率跟攝護腺大小有關，呂謹亨表示，根據文獻，大約30到50毫克，也就是中小型的攝護腺，在攝護腺刮除術後發生狹窄的機率較高，較小的攝護腺，術後傷口較容易靠近沾黏在一起，在傷口癒合的過程，如果病人體質較易有肥厚的疤痕，發生膀胱頸狹窄的機率較高；尿道狹窄跟手術時間長短也有關係。

呂謹亨指出，目前已發展出新的治療手法「攝護腺拉提術」和「水蒸氣攝護腺消融術」，手術完全沒有傷口，又能完整保留泌尿道黏膜，且手術時間短，避免膀胱頸或尿道狹窄。

呂謹亨說，新式手術時間短，能保留性功能、避免逆行性射精，不用擔心攝護腺尿道傷口結疤狹窄的問題，可以早期治療，不用等到很嚴重時才處理，適合攝護腺大小介於30至80毫升、或想要保留射精及性功能、麻醉風險較高等族群，需要跟熟悉新式手術技術的醫師進一步討論評估。

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