7-ELEVEN「暑期永續同樂會」報名開跑！限定門市開賣「石虎山蕉」
長期支持在地農業並持續推動食農教育的7-ELEVEN，今年暑假攜手永續好夥伴統一超商好鄰居文教基金會與地方政府進行三方跨域合作，領先同業開賣取得友善石虎農作標章的「石虎山蕉」，並藉由7月起舉辦2千場暑期永續同樂會推出《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本，串聯108課綱從生活中學習永續教育，讓孩童認識在地鮮摘蔬果從產地到餐桌的歷程，7月間凡報名參與暑期永續同樂會實體限定場次，就有機會獲得限量地瓜蠟筆1盒。
7-ELEVEN支持在地農產、積極發展產銷履歷果物，強調在地、當季、可溯源等三大方向，提供消費者豐富採買需求，自2022年起即攜手地方政府擴大推廣各地優質鮮摘蔬果農特產，今年領先同業在全台限定門市與國道服務區販售來自南投中寮的「石虎山蕉」，由南投縣政府支持當地農民，12至14個月種植過程中堅持不使用化學肥料及除草劑，為保育類動物石虎保留安全友善棲息地，維護生物多樣性。
7-ELEVEN此次販售的友善石虎農作標章「石虎山蕉」，口感香甜軟糯、齒頰留香層次豐富，吃水果也能保育動物。7-ELEVEN更一同支持在地農業轉型，攜手「桃園好農」、「品味南投」計畫，線上線下推廣農特產，將當季水果與果物加工品於限定門市及自營「i划算」平台販售，藉由7-ELEVEN生活型服務平台，支持友善土地永續農業。
支持在地農業更強化食農教育重要性，7-ELEVEN自7月1日至8月31日將舉辦目標2千場的暑期永續同樂會，藉由統一超商好鄰居文教基金會推出的《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本與DIY遊戲素材，認識夏季水果為主題，讓全台近7,000家的7-ELEVEN門市成為孩童離家最近的食農永續教育據點，結合門市所販售水里葡萄、石虎山蕉、拉拉山水蜜桃、埔里百香果等多樣化當季水果，透過生動的圖文與DIY道具，教導孩童透過繪本認識使用環境友善農法種植的優質在地水果，並傳達產地就近買、友善土地安心吃的理念，呼應108課綱強化永續教育，同時更能具體響應聯合國永續發展目標「SDGs4優質教育」、「SDGs 12責任消費與生產」，讓友善環境的觀念從小扎根，活動預計可吸引逾3萬人次參與，7月間凡報名參與暑期永續同樂會實體限定場次，就有機會獲得限量地瓜蠟筆1盒。暑期永續同樂會場次與報名資訊請洽全台鄰近7-ELEVEN門市。
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