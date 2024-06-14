7-ELEVEN「暑期永續同樂會」報名開跑！限定門市開賣「石虎山蕉」

長期支持在地農業並持續推動食農教育的7-ELEVEN，今年暑假攜手永續好夥伴統一超商好鄰居文教基金會與地方政府進行三方跨域合作，領先同業開賣取得友善石虎農作標章的「石虎山蕉」，並藉由7月起舉辦2千場暑期永續同樂會推出《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本，串聯108課綱從生活中學習永續教育，讓孩童認識在地鮮摘蔬果從產地到餐桌的歷程，7月間凡報名參與暑期永續同樂會實體限定場次，就有機會獲得限量地瓜蠟筆1盒。

7-ELEVEN支持在地農產、積極發展產銷履歷果物，強調在地、當季、可溯源等三大方向，提供消費者豐富採買需求，自2022年起即攜手地方政府擴大推廣各地優質鮮摘蔬果農特產，今年領先同業在全台限定門市與國道服務區販售來自南投中寮的「石虎山蕉」，由南投縣政府支持當地農民，12至14個月種植過程中堅持不使用化學肥料及除草劑，為保育類動物石虎保留安全友善棲息地，維護生物多樣性。

7-ELEVEN此次販售的友善石虎農作標章「石虎山蕉」，口感香甜軟糯、齒頰留香層次豐富，吃水果也能保育動物。7-ELEVEN更一同支持在地農業轉型，攜手「桃園好農」、「品味南投」計畫，線上線下推廣農特產，將當季水果與果物加工品於限定門市及自營「i划算」平台販售，藉由7-ELEVEN生活型服務平台，支持友善土地永續農業。