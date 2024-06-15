聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／食材先進先出 用完才補

聯合報／ 文／萬里（中市潭子）

婆婆媽媽成長於要什麼沒什麼的年代，豐衣足食後，骨子裡勤儉持家的性格改不了，食物加熱再加熱，早已失了容顏沒了骨肉，湯汁還捨不得丟棄，老人家說不得，能改變的只有自家廚房。

走到傳統市場5分鐘，到超市3分鐘，如此便利購物環境，當然不能辜負，每天逛市集採買當日蔬果魚鮮是家庭主婦最療癒的事情，常買到小農清晨才採摘的蔬菜，新鮮嫩綠還帶點泥土，吃當季當地食物執行很到位。

老爺與二個女兒不挑食，但不吃隔夜菜，所以晚餐不需大魚大肉來塞滿肚腹，一道烤魚、一道豆腐料理、二樣青蔬以及海帶芽蛋花湯，即可餵飽家人的胃，吃不完的剩菜當我隔天午餐的配料，華麗變身為番茄炒蛋什錦燉飯，營養滿分。

家中沒有過多的乾貨食材，不怕東西存放過期造成浪費，更不會因為捨不得丟棄，將肚子當廚餘桶，吃下不該吃的東西。儲物櫃一目了然，冰箱沒有塞滿食材，秉持先進先出、用完才補的生活習慣，才能體會減法生活的輕鬆自在。

最重要是煮好的菜餚不要放在餐桌太久，降溫到手摸起來不燙就可直接放入冰箱保存，以免成為細菌滋生的溫床，要好吃也得吃「好」。

冰箱 生活習慣 食材

延伸閱讀

全國電子「中和店」開幕慶！限時5天全館家電9折、消費滿額抽65吋電視

薩摩耶超厭惡蔬菜！偷翻冰箱找食物被抓包 驚見嘴邊「1塊綠」飼主傻了：不是說討厭？

蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

相關新聞

高血糖增「A71型」死亡風險 腸病毒防重症…少甜食

最容易造成腸病毒重症的「腸病毒Ａ七一型」，每年皆會奪走多名孩童的性命，但醫界對孩子併發腸病毒重症原因，未找到清晰的原因。...

無償捐血50年 去年20歲以下僅6.5%

無償推動捐血五十年，台灣成為全球國民捐血率最高的國家。但隨著高齡化及少子化社會來臨，十七歲至廿歲的年輕族群捐血量年年下滑...

桃機外包工程 今年3度出包

桃園國際機場工程今年四月傳出高空清洗作業車的伸縮臂，入侵第一航廈及第二航廈的電聯車ＰＭＳ軌道，導致車廂頂遭吊臂勾破；上月...

他攝護腺肥大1原因不敢處理 醫靠「無傷口術」解決困擾

男性過了50歲，多半數會有攝護腺肥大，59歲的劉先生就是這類患者，他的攝護腺約45克，吃藥治療半年仍還是覺得排尿還是不夠...

愛肝達人站／拉鍊夾小鳥—膽結石的痛？

門診一個病人，超音波顯示，膽囊內有許多小石頭。

健康你我他／食材先進先出 用完才補

婆婆媽媽成長於要什麼沒什麼的年代，豐衣足食後，骨子裡勤儉持家的性格改不了，食物加熱再加熱，早已失了容顏沒了骨肉，湯汁還捨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。