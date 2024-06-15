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健康你我他／食材先進先出 用完才補
婆婆媽媽成長於要什麼沒什麼的年代，豐衣足食後，骨子裡勤儉持家的性格改不了，食物加熱再加熱，早已失了容顏沒了骨肉，湯汁還捨不得丟棄，老人家說不得，能改變的只有自家廚房。
走到傳統市場5分鐘，到超市3分鐘，如此便利購物環境，當然不能辜負，每天逛市集採買當日蔬果魚鮮是家庭主婦最療癒的事情，常買到小農清晨才採摘的蔬菜，新鮮嫩綠還帶點泥土，吃當季當地食物執行很到位。
老爺與二個女兒不挑食，但不吃隔夜菜，所以晚餐不需大魚大肉來塞滿肚腹，一道烤魚、一道豆腐料理、二樣青蔬以及海帶芽蛋花湯，即可餵飽家人的胃，吃不完的剩菜當我隔天午餐的配料，華麗變身為番茄炒蛋什錦燉飯，營養滿分。
家中沒有過多的乾貨食材，不怕東西存放過期造成浪費，更不會因為捨不得丟棄，將肚子當廚餘桶，吃下不該吃的東西。儲物櫃一目了然，冰箱沒有塞滿食材，秉持先進先出、用完才補的生活習慣，才能體會減法生活的輕鬆自在。
最重要是煮好的菜餚不要放在餐桌太久，降溫到手摸起來不燙就可直接放入冰箱保存，以免成為細菌滋生的溫床，要好吃也得吃「好」。
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