愛肝達人站／拉鍊夾小鳥—膽結石的痛？

門診一個病人，超音波顯示，膽囊內有許多小石頭。

病人：「需要處理嗎？」

醫師：「你有痛過嗎？」

病人：「沒有痛過！一定會痛嗎？」

醫師：「大都沒有症狀，不會怎麼樣，但一旦有痛過或發炎過，就要處理了。」

病人：「如何痛法？很痛嗎？」

醫師：「很痛的時候就像小鳥…」

病人：「小鳥？怎麼了？」

醫師：「小鳥被拉鍊夾到時那種痛！」

當男生，大概都有小鳥被拉鍊夾到的經驗—卡在那邊，進退兩難，真是刻骨銘心的痛呀！

如果是女性病患，跟她說就像生小孩一樣痛就可以理解了。

醫學上，有一種痛，稱為絞痛，就是中空器官收縮引起的痛，一陣子一陣子的收縮，想把裡面東西擠出去的痛。

同樣的，石頭卡在膽囊出口，進退兩難，膽囊收縮就會引起劇烈的疼痛。

膽結石除了引起疼痛之外，也會引起發炎，因為石頭在膽囊內，容易引發細菌感染，輕者引起膽囊炎，嚴重者膽囊破裂引起腹膜炎甚至敗血症。因此，膽結石一旦有痛過或發炎過，就一定要處理。也有病友膽結石一公分大了，可是都不會痛，但病人心裡不安，來求診。

我告訴他：「沒關係就留著，以後當舍利子！」病人莞爾一笑離開了。生死之間，轉念一下，也是可以讓人回到真空世界，忘掉煩惱。

曾有一對兄弟，哥哥去日本玩，結果在日本膽結石發作，痛得厲害，日本醫師要把他抓去開刀，他嚇死，趕緊搭飛機回台處理，隔了一年他弟弟也是發生同樣的事情，也是回台用腹腔鏡手術切除。

膽結石手術通常是用腹腔鏡手術，很簡單。通常兩天一夜就出院了，但如果以前肚子開過刀，腹腔內沾黏厲害或膽囊破掉了，可能就要用傳統手術了。肚子有刀痕，住院時間也稍微長一點。

有些病人會問不能只取出石頭，膽囊留下來嗎？但因為有膽結石的膽囊通常膽囊本身都有了問題，石頭取出還是會再長，因此不像腎結石，可以只取石頭，腎臟不動。

沒有了膽怎麼樣？有些病人擔心，通常開完刀幾個月內吃油膩東西會拉肚子，以後就回復正常了。只是變成無膽之徒後，男的會怕老婆，女的會怕小老鼠，這是另一種後遺症。