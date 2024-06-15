牙醫師黃明裕 全心投入特殊牙科 唐寶寶愛子是小助手

「如果不是我兒子，我現在肯定在做醫美、植牙，行醫之路大概就變成為錢而生吧！」62歲的黃明裕一提到兒子，臉上就堆滿笑容。

顧兒子 獲得比付出多

「兒子像是我的大玩偶。」黃明裕說，當時醫師告知兒子是唐寶寶時，內心晴天霹靂，一度難以接受，但很快地，他與也是醫師的太太都接受了這個事實。問他：「有沒有想要逃？」他回說：「沒有，這念頭一刻都沒有過。」照顧兒子到現在，從兒子身上獲得的比他付出的更多。

無論是偏鄉、無電梯公寓，只要是有治療牙齒的需求，就會有黃明裕的身影。「沒想過自己會投入特殊牙科」，30年前，兒子滿月接種預防針時，協助注射的醫師隱晦地說，你家寶貝有點怪怪的，雖然那位醫師沒有明說，他和太太卻已馬上察覺，帶著兒子到醫院檢查，竟是唐氏症寶寶。

「當下真的是晴天霹靂！」黃明裕說，有段時間他沒辦法接受，後續還與太太力拚第二胎，全台做不孕生殖的醫院都找遍，最後苦無結果。這一切冥冥之中皆有注定，還好沒有生第二胎，否則對老二來說，將會背負著龐大的壓力。

黃明裕(右)與太太陳南瑤(中)以及兒子黃于軒(左)，一家人感情融洽。圖／黃明裕提供

看診特殊童 改變職涯

當初黃明裕開始投入特殊牙醫，其實與兒子的國小導師有關，她是兒子的啟蒙導師，讓孩子知道自己比想像中的還能做得更多，一般班級學生到校得馬上做清潔打掃，或在早自習時考試，兒子的導師則是要他們全班先跑操場，訓練體力後再做打掃工作，讓他們在成長過程中，更健康強壯。也因為班上許多孩子也是特殊童，導師知道他是牙醫師，就委託他幫忙看診。

在投入特殊牙醫的過程中，黃明裕看到非常多獨老，明明有子女，卻沒人陪伴與照顧。但「不管我去哪邊，兒子都黏在身旁，全家人因為他，感情變得更好。」他會傾聽兒子的想法，也向兒子傾吐心聲，別人的孩子結婚另組家庭，他則是告訴兒子「爸爸會照顧你一輩子」，誓言要像聖經中的摩西一樣活到120歲，這樣就能照顧兒子到他90歲。

赴日進修 學安撫技巧

過去對於特殊牙科治療毫無所悉，黃明裕說，「我就用看一般人的看診方法治療他們」，但特殊兒比一般孩子更敏感，對於聲音、不熟的器械感到害怕，嘴巴緊閉不開，最後他用最直覺的方法強行扳開治療，但後來發現這是錯的，反而更加深孩子對治療的恐懼。

隨著對特殊牙科的接觸愈來愈多，但台灣有所不足，於是黃明裕遠赴日本進修，無論是學習麻醉技巧，還是安撫特殊需求者的治療方式，從中獲得許多。回台後，積極將學到的技術分享給更多醫師，其實台灣的特殊需求患者，根本沒辦法出門，連要看診都有困難，他開始走進患者的家中治療後，才發現「原來有這麼多人是醫療照顧不到的對象」。

拚健身 要陪兒一輩子

黃明裕自費購買居家牙科設備與醫材，滿滿兩大箱儀器，重達42公斤，如果要出動居家醫療，每次至少看3位患者，台北市最麻煩的就是「沒電梯的老公寓」，通常7樓以上都會有電梯，但6樓以下的無電梯公寓占大宗，雖然會帶著護理人員一起出動，但42公斤的器材都是他一個人搬，好幾次都要爬5到6層樓。現在兒子黃于軒則成為他到各地義診或居家看診時的最佳幫手。

「好在平常有在健身，否則每次出動到府，恐怕沒辦法幫患者治療。」黃明裕指出，他致力於健身，背後最大的原因，還是為了兒子，他許下活到120歲的願望，就得好好養生。

黃明裕說，兒子是相當貼心的孩子，6月6日是兒子的生日，他早在生日前，就開始在臉書上一直許願，身為老爸會依循孩子的願望，逐一替他實現。與兒子的互動與相處，是他這輩子最重要的寶物，一定是上天特別為他準備的，他不僅享受其中，也樂在其中。

陽光牙醫診所院長黃明裕與他的攜帶式外出診療器材。記者許正宏／攝影

黃明裕 陽光牙醫診所院長 照顧對象：兒子黃于軒 罹患疾病：唐氏症 發病時間：994年出生，現在30歲 治療：早療 陪病心得：兒子是永遠的寶貝也是寶物，從兒子身上獲得的，遠比自己付出的更多。