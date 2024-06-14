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把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

終結血牛無償捐血50年 血庫新挑戰不只要開源也拚節流

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圍棋棋手黑嘉嘉（中）響應捐血運動50周年，下午於西門町紅樓前，挽起袖子，也加入捐血行列，紀念活動上也與前副總統陳建仁（右二）、中華捐血運動協會理事長葉金川（右一）等人合影。記者曾原信／攝影
圍棋棋手黑嘉嘉（中）響應捐血運動50周年，下午於西門町紅樓前，挽起袖子，也加入捐血行列，紀念活動上也與前副總統陳建仁（右二）、中華捐血運動協會理事長葉金川（右一）等人合影。記者曾原信／攝影

6月14日是世界捐血人日，血液基金會及中華捐血人運動協會舉辦感恩茶會暨50周紀念新書發表會。中華捐血人運動協會理事長葉金川表示，成立50年來捐血量成長將近750倍，捐血率8%更是世界之最。

葉金川表示，捐血運動堪稱最成功的社會運動，協會成立之前、當初捐血還是一門生意，由上萬的職業供血者把持，但是一來沒有檢驗機制，易傳染疾病，加上大量輸血對供血者身體健康也不好，也對國家形象造成了負面影響。總統府資政張博雅補充，當時沒有捐血概念，需要用血時趕緊輸血，根本來不及做檢查。

葉金川表示，那些職業供血者成天在書寫，面色慘白，可能都比接受血液者更需要血液，當時政府一度反對關閉血牛組織，擔憂會影響血牛的生計，最終還是在民國79年公告相關供血組織違法。然而，推動初民眾普遍認為自己的血液珍貴，不願隨意捐贈，許多家長甚至責難捐血工作人員，認為不應向正值發育階段的青少年勸募血液。

經過長期努力，國民對捐血運動有了更深的理解，也逐漸支持。去年，台灣年捐血量達到285.8萬單位，跟第一年的3817單位，成長將近750倍，相當於填滿超過6個奧運會標準游泳池；而國民捐血率高達8.1%，更是領先其他國家。

然而，近年首次捐血率逐年減少。 葉金川表示，首次捐血主要統計是年輕族群，但現在年輕族群減少，在人口分布中會影響數值變動，比較難提升數值，但民眾可以增加捐血頻率，也希望透過科技客服總量障礙，用捐出來的血用得更少、更精準，衛福部已經有在著手，例如微創手術等用血就會比較少，或是外科難以減量，但是可以從內科減少著手。

葉金川強調仍然鼓勵年輕族群多捐血，特別是希望培養學生跟軍隊等族群的捐血養成，先培養捐血意識，未來到各行各業仍可以繼續有這份理念。衛福部健保署長石崇良也笑稱，自己捐血第一次捐血就是在當兵的時候，因為可以放榮譽假，現在擔任健保署長，也會推動替代方式，可以不用輸血的用其他方式取代，讓寶貴資源得到最好利用。

中研院士陳建仁也呼籲，少子化下年輕人捐血少呼籲大家踴躍捐血，也盼提高捐血人年齡上限。

台灣血液基金會與中華捐血運動協會合辦「捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表會」下午於西門紅樓舉行，中華捐血運動協會理事長葉金川出席致詞。記者曾原信／攝影
台灣血液基金會與中華捐血運動協會合辦「捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表會」下午於西門紅樓舉行，中華捐血運動協會理事長葉金川出席致詞。記者曾原信／攝影
台灣血液基金會與中華捐血運動協會合辦「捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表會」下午於西門紅樓舉行，中央健保署署長石崇良出席。記者曾原信／攝影
台灣血液基金會與中華捐血運動協會合辦「捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表會」下午於西門紅樓舉行，中央健保署署長石崇良出席。記者曾原信／攝影
台灣血液基金會與中華捐血運動協會合辦「捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表會」下午於西門紅樓舉行，前副總統陳建仁（左）出席，並頒發獎項給予「台灣血液之母」醫師林媽利（右）。記者曾原信／攝影
台灣血液基金會與中華捐血運動協會合辦「捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表會」下午於西門紅樓舉行，前副總統陳建仁（左）出席，並頒發獎項給予「台灣血液之母」醫師林媽利（右）。記者曾原信／攝影

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