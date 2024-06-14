黑嘉嘉挽衣袖獻出她的第8次！直呼這些東西用錢買不到 號召年輕人響應捐血活動

6月14日世界捐血人日，血液基金會及中華捐血人運動協會舉辦五十周年紀念活動，不只表揚邀請棋手黑嘉嘉擔任捐血大使，希望號召更多年輕族群響應捐血運動。黑嘉嘉表示，忘不了捐完血的感動跟滿足，這些是花多少錢都買不來的，更在會後直接上捐血車完成人生第八次捐血。

捐血運動50週年感恩茶會暨新書發表，會中有感謝儀式頒獎給長期推動捐血運動的企業、個人，以及捐血人等。海洋性貧血病友張育禎分享自己用血已經40多年經驗談，她回想有記憶以來就過著和輸血、打排鐵劑為伍的日子，每兩個星期就要輸一次血，當時血是要用買的，當時每個月都得花兩千元買血，對於家庭來說是相當沉重的負擔。

每2周就需要輸入500cc的血，張育禎四十多年來身上已經累積上千人的血液，換算下的量甚至形同一個小型游泳池。她感謝捐血人們，要不是有他們的奉獻，恐怕沒辦法成長到現在，更是認同捐血海報的標語「我不認識妳，但是我謝謝你」。她也笑稱，「現在連我姐都笑我『現在的都比捐血人還健康了』！」

現年超過六十歲的鄭介駒小姐累積捐血年資也恰逢五十年、年年都捐血。鄭介駒說，十八歲在學校時第一次捐血，後來接著父親罹患肝癌，需要用血，看著父親用著別人捐血，更讓她立志要定期捐血幫助別人，沒想到從來沒間斷。沒想到母親、弟弟也接著罹癌，加上投入護理業工作，照顧血癌病友，看著各種大量輸血需求，讓她決心照顧好自己的身體健康，才可以繼續捐血。