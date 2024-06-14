快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

桃機優化聯外動線 航站北路第二階段改道預計7月中開通

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
優化機場聯外交通動線，航站北路第二階段改道預計7月中旬開通。圖／機場公司提供
優化機場聯外交通動線，航站北路第二階段改道預計7月中旬開通。圖／機場公司提供

為配合第三航廈工程推動並持續優化機場聯外交通動線，機場公司今天表示，航站北路第二階段道路工程即將完工，預計7月中旬開通，主要改道為車輛從第二航廈3樓出境路緣車道離開時，可直接銜接航站北路、無須再繞行第四停車場（P4），節省時間、行車動線更順暢。

航站北路因為興建第三航廈交通維持，自2017年起封閉，今年2月恢復通車，回到原本南進北出、南北分流的行車動線，對駕駛人來說行車更加直觀流暢，車輛行經航站北路時亦可看見逐漸成型的第三航廈及北登機廊廳建築外觀。

為配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，機場公司在不影響現有營運之前提下，加緊推動航站北路第二階段改道工程，為了將降低對旅客的影響，會利用航班離峰時段，預計於7月中旬開通。屆時駕駛人從第二航廈自3樓出境路緣離開前往國道時，無須再繞行第四停車場（P4），可依指標直接進入航站北路，前往國道2、1、3號；若要前往另一方向的第一航廈及省道台4線，則仍須繞行第四停車場（P4）。

因應暑假旅遊旺季即將到來，機場公司提醒用路人，務必遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的機場捷運國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站、手機APP及LINE等查詢最新資訊動態。

優化機場聯外交通動線，航站北路第二階段改道預計7月中旬開通。圖／機場公司提供
優化機場聯外交通動線，航站北路第二階段改道預計7月中旬開通。圖／機場公司提供

停車場 國道客運 機場捷運

延伸閱讀

航站北路二階段改道7月中開通 桃機：二航廈直上國道更順暢

影／二航廈屋頂防水工程疏失導致漏水 桃機對旅客表歉意

相關新聞

梅雨鋒面降雨挹注！各地水庫蓄水量提升 全台剩「1地區」續亮水情提醒綠燈

經濟部水利署14日表示，受惠近期梅雨鋒面降雨影響，各主要水庫集水區均有降雨挹注，在中央及地方各單位持續合作加強水庫出水管...

準備熱爆！周六2地區飆36度高溫 下周各地轉為夏季天氣防午後雷陣雨

中央氣象署表示，明天苗栗以南仍有不定時局部短暫雨，但雨勢已較緩和，午後大台北東側、東北部地區及其他山區有雷陣雨機率，花東...

赴日旅遊注意！日本梅雨季開始沖繩破紀錄大雨 粉專：接下來輪到這2地

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，日本梅雨季開始，赴日旅遊要注意。

3個月內3度外包工程出包 桃機公司檢討：不允許閃失

桃園國際機場工程出包不斷，今年4月才傳出高空清洗作業車的伸縮臂，入侵第一航廈以及第二航廈的電聯車PMS軌道，導致車廂頂遭...

下班課注意！7縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

中央氣象署下午15時15分針對苗栗等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

夏天熱爆狂吹冷氣！想省荷包先做2件事 台電：冷氣更涼、1年省電10％

最近梅雨鋒面遠離，天氣變得好熱，不少縣市高達36度以上，中央氣象署天天發高溫資訊示警，不少民眾回家第一件事就是開冷氣。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。