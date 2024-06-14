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石崇良：保障點值入法會有爭議 實務面著手改革

中央社／ 台北14日電
健保署長石崇良。圖／聯合報系資料照
健保署長石崇良。圖／聯合報系資料照

全民健康保險法上路30年，面臨修法等關卡，藍營立委力促保障健保點值，下週將再黨團協商。健保署長石崇良今天說，入法「會有爭議」，且與總額制衝突，將從實務面著手規劃保障。

健保總額是事先匡列預算金額，醫療服務給付在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋。針對健保法修正草案，國民黨團與立委王育敏提案平均點值不得低於0.95元；立委蘇清泉版本則是每點1元。

修正草案5月間送立法院衛環委員會初審，因沒有共識送交黨團協商，但首次協商仍無交集，預計下週將再度協商。

藍營立委疾呼保障點值入法，石崇良今天下午出席活動後接受媒體聯訪坦言，入法保障點值這件事情，「會有爭議」，並從制度面、法制面跟實務面等3個面向分析。

石崇良說，目前健保法採總額制度，一旦保障點值，形同沒有上限，換言之等於沒有總額制度，所以在制度面上，保障點值跟總額制的概念矛盾、相衝突。

而就法制面來說，石崇良解釋，根據財政紀律法規定，若要增加預算必須述明財源，由於保障點值若沒有財源，恐怕難以為繼，可能又會回到健保費率調漲的問題，所以在法制面也有困難。

不過，他強調，醫護人員的努力應該要獲得回饋，將從實務面著手提升點值，至少維持在每點0.9元以上，會有各項配套措施，包括總額適度成長把餅做大、屬於公共衛生性質部分由公務預算支應、增加政府負擔等，成立癌藥基金也可望抒解總額壓力，一定會進行健保改革。

保障健保點值 石崇良

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