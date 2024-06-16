HPV疫苗哪些族群需要打？6大HPV疫苗常見QA都在這



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「HPV疫苗問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的HPV疫苗常見問題排行。

HPV或稱人類乳突病毒，是一種主要藉由性接觸傳播，且無論男女皆可能染上的常見病毒。根據研究，人一生中感染HPV的機率高達80%，因此及早接種HPV疫苗是保護自己與伴侶的重要手段，且HPV疫苗除了能降低感染HPV的機會外，也能預防因HPV引起的子宮頸癌等其他疾病。不過在接種疫苗前，相信不少民眾都會有些疑惑與疑慮，接下來就一起來看看那些常見問題吧！

何時施打HPV疫苗都不嫌晚 有過性經驗者仍可接種預防感染

▲網友熱議六大HPV疫苗常見問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「HPV疫苗問題」相關話題的討論，可以發現「施打年齡」最受到網友熱議。就有民眾疑惑「查了一些資料說25歲前打最有效，之後效力會減弱」，正猶豫要不要打，引來網友紛紛分享自己的接種年齡，並鼓勵「什麼時候打都不嫌晚，為了自己打就對了」。

雖然醫生常建議9~45歲的民眾進行施打，不過由於疫苗的保護力主要是跟性行為而非年紀有關，因此其實年齡並無特別的限制，且年紀大者還是有感染HPV的風險，引發癌症的機率也較大，還是可以與醫生諮詢接種事宜。還有醫師提到「HPV感染不挑性別」，且在男女雙方都施打HPV疫苗的狀況下能達到更好的保護力，呼籲「不分性別都應施打」。

此外，「已經有過性行為，還可以施打嗎？」也是不少網友的疑問。針對此類問題，有人提到雖然「第一次性行為之前施打，保護效果最佳」，不過即使已有過性經驗還是可以接種，指出若從未感染過，可以預防未來染病風險，若已有HPV也能避免再次感染或染上其他型別的病毒，認為「越早打越好」，不必太猶豫。

還有網友提到，除了施打疫苗外，「飲食跟安全性行為我認為才是預防的最佳方法」，表示透過安全的性行為、健康的生活，搭配女性定期接受子宮頸抹片檢查、男女都接種HPV疫苗等方式，多管齊下更能保障自身與伴侶的健康。

而「疫苗費用」也是討論焦點之一。當談到HPV疫苗時，不少網友無奈說道「可是這個疫苗很貴」，雖然政府有提供公費施打對象，但自己並不符合補助身份，若自費每劑要價3~7千元不等，且要打2~3劑，直呼「疫苗那麼貴，有很多人根本打不起！」。

不過也有人抱持著「但如果可以預防癌症就很值得，尤其是年紀輕的族群」、「感覺後面（價格）只會漲不會降，還是盡早打比較好」等想法，當作是對自身健康的投資。

你也有打HPV疫苗的計畫嗎？接種HPV疫苗是預防多種相關疾病的關鍵，不過施打前也難免會有許多疑慮，不妨參考以上網友熱議的HPV疫苗常見問題，或與醫師直接諮詢評估，為自己創造更健康的未來吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「HPV疫苗問題」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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