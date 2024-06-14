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全國首座區域型農膜清洗循環場啟用 年處理2千噸

中央社／ 台北14日電
農業部農糧署14日表示，首座區域型農膜清洗循環場在嘉義縣東石鄉啟用，呼籲農民依3原則回收農膜，也可購置農膜回收機，減省人力、提高效率。圖／農糧署提供
農業部農糧署14日表示，首座區域型農膜清洗循環場在嘉義縣東石鄉啟用，呼籲農民依3原則回收農膜，也可購置農膜回收機，減省人力、提高效率。圖／農糧署提供

為推動循環農業，農糧署今天表示，首座區域型農膜清洗循環場在嘉義縣東石鄉啟用，除傳授農民在天氣好時回收，並清除雜物及分類整理，估計每年可清洗2000公噸以上，促進再利用。

農業部農糧署發布資訊宣布，全台首座區域型農膜清洗循環場落成運轉，並在嘉義縣這座「東石合作農場附設農業塑膠清洗循環場」辦理觀摩暨講習會。

農糧署代理署長蘇茂祥說，經由水洗、破碎、乾燥處理回收後的農業塑膠，可提供再利用機構產製塑膠顆粒的原料使用，預估每年可清洗2000公噸以上農業塑膠，促進農業塑膠資循環及加值再利用。

他說明，農膜常會沾黏砂石、異物，因此農民的配合很重要，活動現場也傳授農民回收3原則，依序為「天氣好且土壤乾燥時回收」、「清除殘株、石子及抖落砂土等異物」、「捆好、摺疊整齊，並依材質分類」。

由於以上人工回收較費人力，蘇茂祥說，人工回收農膜至少要2人，使用農膜回收機則可1人操作，且可一次到位完成初步清潔及摺疊工作；為鼓勵農民購置農膜回收機，已納入農機補助項目，個人申請每部補助1/3，合作社、農會、產銷班等農團申請每部補助1/2。

農糧署補充，為落實農業塑膠回收，已商請環境部協調地方環保單位，包含公所清潔隊及回收再利用業者，建立便利的收集運輸機制。

農民 農糧署

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