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準備熱爆！周六2地區飆36度高溫 下周各地轉為夏季天氣防午後雷陣雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，花東及大台北地區局部有36度高溫，東南部仍有焚風發生機率，提醒民眾留意高溫。圖／聯合報系資料照
中央氣象署表示，花東及大台北地區局部有36度高溫，東南部仍有焚風發生機率，提醒民眾留意高溫。圖／聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天苗栗以南仍有不定時局部短暫雨，但雨勢已較緩和，午後大台北東側、東北部地區及其他山區有雷陣雨機率，花東及大台北地區局部有36度高溫，東南部仍有焚風發生機率，提醒民眾留意高溫。下周起太平洋高壓增強，逐漸轉為夏季天氣型態，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員張承傳表示，明天受西南風影響，苗栗以南有不定時局部短暫雨，但水氣偏少，雨勢已較緩和，其他地區為多雲到晴，午後大台北東側、東北部地區及其他山區有雷陣雨。溫度方面，各地高溫約32至35度，花東及大台北地區局部有36度高溫，東南部仍有焚風發生。

張承傳指出，周日環境由西南風轉南風，中南部降雨減少，仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部地區降雨機率高。下周一、周二起太平洋高壓增強，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部清晨至上午仍有零星雨，一路到周五都是類似天氣，溫度方面，各地普遍為32至35度，沒有這周這麼極端。

他表示，一般5、6月都算是梅雨季天氣型態，下周起高壓有增強趨勢，鋒面普遍較偏北邊，降雨可能減少，逐漸轉成夏季天氣型態。整體來看，今年5月梅雨季雨量偏少，6月也有偏少趨勢。

另外，他也說，明天至下周一清晨前，金門及馬祖可能有濃霧影響能見度；明後天金馬地區受靠近大陸的鋒面影響，可能有較大雨勢。

中央氣象署提供未來一周降雨趨勢。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周降雨趨勢。圖／氣象署提供

梅雨 氣象署 馬祖 高溫

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