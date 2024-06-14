赴日旅遊注意！日本梅雨季開始沖繩破紀錄大雨 粉專：接下來輪到這2地

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，日本梅雨季開始，赴日旅遊要注意。

日本氣象廳表示，根據雷達分析顯示，截至當地時間今天上午10點半，沖繩縣豐見城市附近出現110毫米時雨量，因此發布「破紀錄短時間大雨警報」，呼籲民眾注意安全。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，受到梅雨鋒面影響，今天日本那霸時雨量高達94毫米，刷新當地6月紀錄，日本氣象廳更針對當地持續發布大雨及土砂災害警報。

󠀠根據資料研判，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來幾天梅雨鋒面依然在日本南方－沖繩－中國長江流域一帶，上下擺盪徘徊，如果要前往日本沖繩地區旅遊的民眾，請務必注意當地的天氣狀況，小心遇到致災性降雨及劇烈天氣。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，下周後期隨著太平洋高壓西伸、向北擴張，梅雨鋒面也會開始北上，接下來就是九州、四國等地變得容易下雨。