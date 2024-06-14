航站北路二階段改道7月中開通 桃機：二航廈直上國道更順暢

配合桃園機場第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，桃園機場公司表示，在不影響現有營運前提下，加速推動航站北路第二階段改道工程，預計於7月中旬開通，車輛從第二航廈3樓出境路緣車道離開時，可直接銜接航站北路、無須再繞行第四停車場（P4），行車動線更順暢。

航站北路因為興建第三航廈交通維持，自2017年起封閉，今年2月恢復通車，回到原本南進北出、南北分流的行車動線，對駕駛人來說行車更加直觀流暢，車輛行經航站北路時，也可看見逐漸成型的第三航廈及北登機廊廳建築外觀。

桃機公司今表示，為配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，在不影響現有營運前提下，加緊推動航站北路第二階段改道工程，並利用航班離峰時段，降低對旅客影響，會預計於7月中旬開通，從第二航廈自3樓出境路緣離開時，無須再繞行第四停車場，可直接進入航站北路，前往國道2、1、3號；若要前往另一方向的第一航廈及省道台4線，則仍須繞行第四停車場。