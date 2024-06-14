航站北路二階段改道7月中開通 桃機：二航廈直上國道更順暢
配合桃園機場第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，桃園機場公司表示，在不影響現有營運前提下，加速推動航站北路第二階段改道工程，預計於7月中旬開通，車輛從第二航廈3樓出境路緣車道離開時，可直接銜接航站北路、無須再繞行第四停車場（P4），行車動線更順暢。
航站北路因為興建第三航廈交通維持，自2017年起封閉，今年2月恢復通車，回到原本南進北出、南北分流的行車動線，對駕駛人來說行車更加直觀流暢，車輛行經航站北路時，也可看見逐漸成型的第三航廈及北登機廊廳建築外觀。
桃機公司今表示，為配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，在不影響現有營運前提下，加緊推動航站北路第二階段改道工程，並利用航班離峰時段，降低對旅客影響，會預計於7月中旬開通，從第二航廈自3樓出境路緣離開時，無須再繞行第四停車場，可直接進入航站北路，前往國道2、1、3號；若要前往另一方向的第一航廈及省道台4線，則仍須繞行第四停車場。
暑假旅遊旺季即將到來，桃機公司指出，機場預估每天早上會有一波入境尖峰期，下午有一波出境尖峰期，另配合南廊廳工程，航站南路預計下半年或明年初還會切換一次道路，提醒用路人遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，同時鼓勵旅客往來機場搭乘機場捷運及國道客運等大眾運輸。
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