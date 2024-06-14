3個月內3度外包工程出包 桃機公司檢討：不允許閃失

桃園國際機場工程出包不斷，今年4月才傳出高空清洗作業車的伸縮臂，入侵第一航廈以及第二航廈的電聯車PMS軌道，導致車廂頂遭吊臂勾破，上月第二航廈旅客休息區天花板又因工程砸落，今又發生第二航廈美食區、貴賓室因航廈屋頂防水工程施工疏失，導致漏水。對此，桃機公司表示，這次漏水事件是不允許閃失，後續會深刻檢討。

桃園國際機場為國家門面，隨著疫後解封，平均每日出入境高峰已達13萬人次，今年以來桃園機場外包工程卻多次出包。今年4月委外清潔廠商在南勤務道執行高空清洗玻璃作業時，清洗車吊臂延伸到列車動態線上方，導致連接第1、第2航廈的電聯車PMS撞上伸縮臂，造成車廂頂部破洞，也差點讓伸縮臂上2名工人摔落。

無獨有偶，上月第二航廈3樓旅客休息區因維護作業導致天花板無預警砸落，同時間還有一名工人險從天花板掉下，讓目睹民眾相當傻眼，事後發現承攬廠商未依機場相關作業規定，將作業區與旅客活動區域進行隔離。

時隔1個月，桃園機場第二航廈因昨天航廈屋頂防水工程施工疏失，加上今天上午突如其來的強降雨，導致美食區、貴賓室都出現積水情形。

桃機公司副總經理孫宏彬表示，桃機今年3、4月起開始針對第一、第二航廈進行全面防水工程，總經費達2億元，考量天候跟避免影響營運，工程預計長達2年。第二航廈局部防水工程昨天晚間施作至今天早上，承包商沒有做好周全防護措施，導致上午發生驟雨時，內部也出現漏水。

孫宏彬指出，這次漏水事件是不允許閃失，將對施工傷單位從重處罰，初估金額可能是10萬元左右，若重複發生將加重處罰，嚴重甚至可能解除合約，後續也會作為篩選廠商參考。

對於機場工程災情不斷，孫宏彬表示，機場公司後續會深刻檢討，加強預防性措施，現在相關施工都有通報系統，高風險工項都須預先登錄，讓監造單位、施工商及機場承辦人知道。