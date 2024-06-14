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下班課注意！7縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
7縣市大雨特報恐下到晚上。本報資料照片
7縣市大雨特報恐下到晚上。本報資料照片

中央氣象署下午15時15分針對苗栗等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，西南風影響，易有短延時強降雨，今日苗栗、台中、南投及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。

此外，台東太麻里下午1點氣溫飆高到38.9度。氣象署稍早也發布高溫資訊(橙色)，指出西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今中午前後台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

中央氣象署預報員張承傳指出，這是今年最高溫，但不是歷年6月最高溫，2022年6月太麻里曾達39.1度。這幾天花東及大台北地區都很熱，主要是因為西南風沉降作用，明天天氣也跟今天類似，花東及大台北地區都可能有36度以上高溫，後天之後轉吹南風，沈降作用沒這麼明顯，氣溫會降一些，尤其台北周日午後有雷陣雨，高溫預估34度。

大雨特報 氣象署 高溫

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