用眼過度眼疲勞 網推「這些」護眼食物保衛靈魂之窗！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「護眼食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護眼食物排行。

眼睛是靈魂之窗，它幫助我們感知、體驗世界，但在日常生活、工作之中，眼睛很容易出現損傷，此時，適量攝取各類對眼睛有益的營養素能有效保養我們的眼睛，但你知道哪些食物富含雙眼所需的營養成份嗎？一起來看看網友都在討論哪些「護眼食物」吧！

「胡蘿蔔」能適度緩解眼部疲勞 「南瓜」、「菠菜」料理擄獲網友芳心

▲網友熱議TOP7護眼食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「護眼食物」的相關話題討論，可以發現「胡蘿蔔」最受到網友熱議，胡蘿蔔擁有豐富的營養價值，其富含的維生素E具有強大的抗氧化功能，能適度緩解眼部疲勞、修護藍光對眼睛的傷害，而維生素A也能改善夜間視力、夜盲症。

有網友便分享自己的護眼小撇步，認為除了每天花一些時間熱敷雙眼外，日常飲食中也可以「適時來點胡蘿蔔」，並提到其能幫助防止黃斑部病變等眼疾。

部分網友也發問道「聽說胡蘿蔔不能與葉黃素一起吃，這是真的嗎？」，引來不少專業機構、醫生回覆，表示適度攝取胡蘿蔔對葉黃素吸收影響不大，請民眾不用過度擔心。

而如果不喜歡吃胡蘿蔔，「南瓜」、「菠菜」也是不錯的選擇，兩者除了含有維生素Ａ、Ｃ、Ｅ外，更富含葉黃素，對於預防夜盲症、乾眼症與白內障等眼睛疾病有所助益。

不少網友也提到自己對相關料理的喜愛，如「南瓜濃湯口感層次豐富、製作又簡單」、「奶油菠菜能減去澀澀的口感」，讚其不僅美味還能護眼。不過，醫生也提醒南瓜對某些人有耐受性、過敏的問題，建議多留意自身體質是否適合食用。

另外，「堅果」也是經常被網友點名的護眼食物，許多醫生提到堅果除了有護眼的功效外，因其富含多種礦物質、油酸與鐵，所以能夠降血脂血壓，甚至還能減輕貧血症狀；更有網友表示「小朋友不喜歡其他料理的話，可以試試看堅果」，點出奶香十足的堅果讓愛挑食的孩子也能好好護眼。

你除了透過攝取正確營養來保養我們的眼睛之外，避免過度使用藍光產品、適時讓眼睛放鬆及定期視力檢查等，也都是護眼的不二法門。你也想擁有明亮、能「明察秋毫」的眼睛嗎？不妨從現在開始養成良好習慣吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「護眼食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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