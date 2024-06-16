千金難買好厝邊！六種「惡鄰居行為」讓人超崩潰



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「惡鄰居行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的惡鄰居行為排行。

常言道「千金買宅、萬金買鄰」，鄰居之間的和睦與友善往來能讓日常生活更加舒適，甚至能在災難、危險來臨時彼此守望相助，相反的，若不幸遇上「惡鄰居」，不僅居住品質下降，生活更可能被搗亂得雞犬不寧。而究竟網友最受不了的「惡鄰居行為」有哪些呢？一起來看看吧！

鄰居「魔音穿腦」擾人安寧 「菸味」四處飄散成網友噩夢

Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「惡鄰居行為」相關話題的討論，可以發現多數網友認為頻繁製造「人為噪音」的鄰居最令人難以忍受。有一名網友便於討論區抱怨道，自己受鄰居的爛歌喉影響，待在家時也難以好好放鬆，直言「你的歌聲可不可以真的留給自己就好，聽得真的有點悲傷」，而對此不少網友深有同感，表示「就算唱好聽的～半夜擾人安寧也會不爽」。

此外，鄰居小孩的跑跳蹦聲、深夜時進出的摔門聲也是擾人清閒的元兇，深受其擾的網友哀號「每天都在跑跑跳跳尖叫，真的快要精神耗弱了⋯⋯」、「整晚都是聊天大笑的聲音，真的頭很痛」，提出希望鄰居能將心比心，有意識地降低音量。

製造「人為惡臭」也是多數網友厭惡的惡鄰居行為，其中，有民眾深受「燒金紙」的臭味所苦，說道「隔壁鄰居幾乎天天燒金紙，即使關窗仍聞到頭很暈，影響工作效率」，引來他人留言提供解決辦法「把他們每天燒的時間彙整上去，會派人來查」。

而「二手菸」更是許多人的惡夢，濃厚的菸臭味除了漫入室內空間外，甚至「晾在陽台的衣服都沾到」，讓網友不滿說道「大家活該吸你二手菸啊？」、「老菸槍幾乎聞不到自己身上的濃臭味，造成周遭的人很不舒服」。

此外，有網友提到鄰居總是「亂停車」，不僅造成附近住戶進出困難，危急時刻更可能導致路口堵塞、消防車救災受阻，直呼此行為不可取；更有人碰上有「偷窺」惡習的鄰居，不禁感嘆「遇到爛鄰居才知道以前人為什麼會說千金買房、萬金買鄰」，並呼籲大家「買房之前要調查好，多問多聽」。

你是否也遇過讓你苦不堪言的惡鄰居呢？當生活受到惡鄰居影響時，不妨嘗試與對方進行溝通，但若溝通無果、也無人願意退讓時，尋求第三方介入或者諮詢專業意見也是必要的舉動，祝福大家都能找到好厝邊！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「惡鄰居行為」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/14~2024/05/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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