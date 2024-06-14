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夏天熱爆狂吹冷氣！想省荷包先做2件事 台電：冷氣更涼、1年省電10％

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
最近天氣熱，不少縣市常高達36度或以上。本報資料照片
最近天氣熱，不少縣市常高達36度或以上。本報資料照片

最近梅雨鋒面遠離，天氣變得好熱，不少縣市高達36度以上，中央氣象署天天發高溫資訊示警，不少民眾回家第一件事就是開冷氣。台電今天在臉書粉專台電電力粉絲團發文指出，開冷氣前先做2件事，可以讓冷氣更快涼，且更省電，1年甚至可省電10%。

台電指出，開冷氣前先開一下窗可以散熱通風，因為炎熱的夏季，家裡的家具地板吸熱一整天，會讓室溫上升不少，必須先讓熱氣散去，冷氣才能更省時省力、事半功倍。並可讓空氣對流通風，室內先降溫，減少冷氣運轉時的耗電量。如搭配電風扇循環扇會更有效，但冷氣啟動後還是要關門窗。

第二點是清洗濾網，台電指出，此舉可年省10%的電。台電表示，夏季首次使用冷氣前，可以先清潔冷氣機外殼和濾網，避免累積的灰塵影響冷氣效率，也讓空氣更清新。

至於頻繁使用冷氣的日子，可定期2-3周清洗一次濾網，台電表示，每年可省約10%用電。一天可省約0.47度，且建議溫度設定26至28度就剛剛好，調高1度C就省電6趴。

台電 省電

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